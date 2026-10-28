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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना MLC रिजल्ट: विजेता नीरज कुमार ने '3N' का किया जिक्र, अनंत सिंह को संदेश?

पटना MLC रिजल्ट: विजेता नीरज कुमार ने '3N' का किया जिक्र, अनंत सिंह को संदेश?

पटना स्नातक निर्वाचन सीट से जीत हासिल करने वाले जेडीयू के नीरज कुमार ने कहा कि निशांत कुमार ने प्रभावशाली भूमिका अदा की. उन्होंने ये भी कहा कि ये बाहुबल के खिलाफ बुद्धिजीवियों का जनादेश है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 28 Oct 2026 07:21 PM (IST)
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बिहार विधान परिषद की आठ सीटों में से 5 के नतीजे घोषित हो गए हैं. बाकी तीन सीटों पर मतगणना जारी है. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार ने जीत दर्ज की है. उन्होंने पार्टी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री निशांत कुमार की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार ने बेहद ही अहम भूमिका निभाई है. 

पटना स्नातक सीट से जीत हासिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में नीरज कुमार ने कहा, ''निशांत कुमार ने तो प्रभावशाली भूमिका अदा की है. मैं तो बार-बार बोलता हूं कि N से नीतीश कुमार जी, N से निशांत कुमार जी और N से नीरज कुमार. मेरा सीरियल नंबर भी तीन ही था, एकदम सारा कुछ मैचिंग था.''

यह बाहुबल के खिलाफ बुद्धिजीवियों का जनादेश- नीरज कुमार

बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य और JDU नेता नीरज कुमार ने आगे कहा, ''यह प्रमाण-पत्र एक बौद्धिक जनादेश है. यह जनादेश अपराध के राजनीतिकरण, धन-बल और बाहुबल के खिलाफ बुद्धिजीवियों का ये जनादेश है. निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव का पल है कि कार्यकर्ताओं ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया.''

'राजनीति में ईर्ष्या रखने वालों को मतदाताओं ने इलाज कर दिया'

उन्होंने आगे कहा, ''NDA के शीर्ष नेतृत्व ने जिस ढंग से मदद और सहयोग किया वो काबिले तारीफ है. हम पार्टी के अंदर भी लड़ रहे थे और बाहर भी लड़ रहे थे. वैसे लोग जो राजनीति में ईर्ष्या और नफरत रखते हैं, स्नातक मतदाताओं ने उनका भरपूर इलाज कर दिया. जरा उनका ब्लड प्रेशर और शुगर नोटर करवा लीजिएगा.'' 

अनंत सिंह लगातार कर रहे थे नीरज कुमार का विरोध

बता दें कि बिहार में MLC की 8 सीटों में से पटना स्नातक निर्वाचन की सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही. इस सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी नीरज कुमार का मोकामा के विधायक अनंत सिंह लगातार विरोध कर रहे थे. उन्होंने जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह का समर्थन करते हुए जमकर प्रचार किया था. जिसके बाद जेडीयू ने 24 अक्टूबर को उनकी गतिविधियों को पार्टी के खिलाफ बताते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 28 Oct 2026 07:21 PM (IST)
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JDU Bihar MLC Election Results NEERAJ KUMAR
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