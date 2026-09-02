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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारस्वरा भास्कर की मुश्किलें बढ़ीं! BJP नेता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

स्वरा भास्कर की मुश्किलें बढ़ीं! BJP नेता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ बीजेपी नेता कृष्णा कुमार सिंह ने कोतवाली थाने में जांच और एफआईआर के लिए आवेदन दिया है. राजपूत महिलाओं और जौहर पर कथित टिप्पणी से भावनाएं आहत होने का आरोप है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 02 Sep 2026 06:45 PM (IST)
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फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बुधवार (02 सितंबर, 2026) को उनके खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य कृष्णा कुमार सिंह उर्फ कृष्ण सिंह कल्लू ने अभिनेत्री पर हिंदू समाज और विशेष रूप से राजपूत समाज की महिलाओं के संबंध में कथित आपत्तिजनक एवं अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है.

शिकायत के दौरान समाजसेवी चंदन सिंह भी मौजूद रहे. शिकायतकर्ता के मुताबिक, 02 सितंबर को समाचार चैनलों और मीडिया के माध्यम से उन्हें स्वरा भास्कर के कथित विवादित बयान की जानकारी मिली.

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि टिप्पणी में ऐतिहासिक राजपूत वीरांगना रानी पद्मावती और महिलाओं के बलिदान एवं जौहर की परंपरा को लेकर ऐसी भाषा या व्यंग्य का इस्तेमाल किया गया, जिससे हिंदू और राजपूत समाज की भावनाएं आहत हुई हैं.

यह भी पढ़ें- स्वरा भास्कर के बयानों पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'इतिहास को…'

पटना के कोतवाली थाने में सौंपा गया आवेदन

कृष्णा कुमार सिंह ने पटना के कोतवाली थाना प्रभारी को दिए आवेदन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि जौहर जैसी ऐतिहासिक घटना से महिलाओं के बलिदान और सम्मान को लेकर लोगों की गहरी भावनाएं जुड़ी हैं. शिकायत में कथित टिप्पणी के कारण सामाजिक आक्रोश और तनाव की आशंका भी जताई गई है.

वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की मांग

आवेदन में समाचार चैनलों पर उपलब्ध वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य संबंधित साक्ष्यों को सुरक्षित कर जांच में शामिल करने की मांग की गई है. शिकायतकर्ता ने पुलिस से कहा है कि यदि जांच में ऐसी बातें सामने आती हैं तो जरूरी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए.

बता दें कि इससे पहले बिहार कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई थी. कांग्रेस नेता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन का कहना था कि स्वरा भास्कर के बयानों को तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है. अब बीजेपी नेता की ओर से थाने में शिकायत के बाद मामला बढ़ता नजर आ रहा है. 

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर का 'चप्पल कांड' पर पहला रिएक्शन, 'दिल्ली में एक लड़की…'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 02 Sep 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
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