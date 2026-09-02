स्वरा भास्कर की मुश्किलें बढ़ीं! BJP नेता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बुधवार (02 सितंबर, 2026) को उनके खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य कृष्णा कुमार सिंह उर्फ कृष्ण सिंह कल्लू ने अभिनेत्री पर हिंदू समाज और विशेष रूप से राजपूत समाज की महिलाओं के संबंध में कथित आपत्तिजनक एवं अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है.

शिकायत के दौरान समाजसेवी चंदन सिंह भी मौजूद रहे. शिकायतकर्ता के मुताबिक, 02 सितंबर को समाचार चैनलों और मीडिया के माध्यम से उन्हें स्वरा भास्कर के कथित विवादित बयान की जानकारी मिली.

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि टिप्पणी में ऐतिहासिक राजपूत वीरांगना रानी पद्मावती और महिलाओं के बलिदान एवं जौहर की परंपरा को लेकर ऐसी भाषा या व्यंग्य का इस्तेमाल किया गया, जिससे हिंदू और राजपूत समाज की भावनाएं आहत हुई हैं.

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पटना के कोतवाली थाने में सौंपा गया आवेदन

कृष्णा कुमार सिंह ने पटना के कोतवाली थाना प्रभारी को दिए आवेदन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि जौहर जैसी ऐतिहासिक घटना से महिलाओं के बलिदान और सम्मान को लेकर लोगों की गहरी भावनाएं जुड़ी हैं. शिकायत में कथित टिप्पणी के कारण सामाजिक आक्रोश और तनाव की आशंका भी जताई गई है.

वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की मांग

आवेदन में समाचार चैनलों पर उपलब्ध वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य संबंधित साक्ष्यों को सुरक्षित कर जांच में शामिल करने की मांग की गई है. शिकायतकर्ता ने पुलिस से कहा है कि यदि जांच में ऐसी बातें सामने आती हैं तो जरूरी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए.

बता दें कि इससे पहले बिहार कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई थी. कांग्रेस नेता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन का कहना था कि स्वरा भास्कर के बयानों को तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है. अब बीजेपी नेता की ओर से थाने में शिकायत के बाद मामला बढ़ता नजर आ रहा है.

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