Maithili Thakur News: बिहार में दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया. उम्मीदवार के रूप में मैथिली ठाकुर का नाम आने के बाद से बीजेपी के स्थानीय नेताओं में असंतुष्टि है. बीजेपी का स्थानीय संगठन अब मैथिली ठाकुर के विरोध में उतर आए हैं और संजय उर्फ पप्पू सिंह का समर्थन किया है.

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, बीजेपी के सातों मंडलों के अध्यक्षों ने मैथिली ठाकुर के खिलाफ और संजय सिंह के समर्थन में अपनी राय दर्ज कराई है. विरोध करने वाले मंडल अध्यक्षों में-

1. तारडीह पूर्वी के पुरुषोत्तम झा

2. तारडीह पश्चिमी के पंकज कंठ

3. घनश्यामपुर पूर्वी के सुधीर सिंह

4. घनश्यामपुर पश्चिमी के चंदन कुमार ठाकुर

5. नगर मंडल के रणजीत कुमार मिश्रा

6. अलीनगर पश्चिमी के गंगा प्रसाद यादव,और

7. अलीनगर पूर्वी के लाल मुखिया जी शामिल हैं

'संगठन के लिए काम करने वालों को किया नजरअंदाज'- बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्ष

बताया जा रहा है कि इन सभी पदाधिकारियों ने मैथिली ठाकुर के टिकट को लेकर असंतोष जताते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर नाराज़गी व्यक्त की है. मंडल अध्यक्षों का कहना है कि अलीनगर में संगठन को मजबूत करने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर बाहरी उम्मीदवार को टिकट देना उचित नहीं है.

बीजेपी आलाकमान को दिया चैलेंज

मैथिली ठाकुर के विरोध में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि पंचायत स्तर से एक-एक बूथ अभियान, एक-एक पंचायत अभियान, अधिकारी, सातों मंडल के अध्यक्ष इस्तीफा दे देंगे. हम चुनौती देते हैं कि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी एनडीए को जिताकर दिखा दे, तो हम यहां मुंह दिखाने भी नहीं आएंगे.

इतना ही नहीं, अलीनगर में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर संजय सिंह उर्फ पप्पू भइया के समर्थन में नारे लगाए और कहा कि अलगीनगर विधानसभा में कोई भी नहीं चलेगा. पप्पू सिंह को ही उम्मीदवार बनाया जाए.

कौन हैं मैथिली ठाकुर?

मंगलवार (14 अक्टूबर) को मैथिली ठाकुर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी. उन्हें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बीजेपी का पट्टा पहना कर पार्टी में शामिल किया. इसके बाद बीजेपी की दूसरी कैंडिडेट लिस्ट में अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर के नाम का ऐलान किया गया. मैथिली ठाकुर 25 साल की हैं और बिहार के मधुबनी क्षेत्र से आती हैं.