बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार (15 अक्टूबर) को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी. लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने अलीनगर सीट से टिकट दिया है. मैथिली मंगलवार (14 अक्टूबर) को ही बीजेपी में शामिल हुई थीं. बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं.

12 उम्मीदवारों की बीजेपी की दूसरी लिस्ट

मैथिली ठाकुर को अलीपुर से उम्मीदवार बनाने के अलावा बीजेपी ने बाढ़ से डॉक्टर सियाराम सिंह को प्रत्याशी बनाया है. ज्ञानेंद्र ज्ञानू का यहां से टिकट काट दिया है. इसके साथ ही पार्टी ने बक्सर से पूर्व IPS आनंद मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है. वो जन सुराज से आये हैं.

सोनपुर से विनय कुमार सिंह को टिकट

बनियापुर से केदार नाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है. वो राजद में थे और बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं. छपरा से CN गुप्ता का टिकट काट दिया गया है. यहां से छोटी कुमारी प्रत्याशी बनी हैं. इसके अलावा सोनपुर से विनय कुमार सिंह को फिर टिकट दिया गया है. वो BJP से यहां से विधायक रह चुके हैं, बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के समधी हैं.



मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को टिकट

इसके अलावा बीजेपी ने मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को नया प्रत्याशी बनाया है. सुरेश शर्मा पिछली बार यहां से हार गए थे. इसके साथ ही अगिआंव में भी पार्टी ने नया प्रत्याशी दिया है. यहां से महेश पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है. साल 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से शिवेश कुमार बीजेपी के प्रत्याशी थे.

रोसड़ा से बीरेंद्र कुमार को टिकट

इसके अलावा हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद को बीजेपी ने टिकट दिया है. शाहपुर से राकेश ओझा को उम्मीदवार बनाया गया है. बीजेपी ने रोसड़ा से बीरेंद्र कुमार पर दांव खेला है. यह सीट एससी के लिए रिजर्व है. इसके अलावा गोपालगंज से सुभाष सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है.

बीजेपी में अब 18 सीटों पर नामों का ऐलान बाकी

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बीजेपी कुल 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. बीजेपी ने पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, जबकि दूसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है. अब 18 और सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना बाकी रह गया है.