उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के 'भिखारी' वाले बयान पर बिहार बीजेपी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस खुद गिड़गिड़ा रही है. कांग्रेस की हैसियत है तो उसे अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करना चाहिए.

दरअसल, उत्तर प्रदेश में सपा की ओर से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी किए जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद नाराज हो गए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोई भिखारी नहीं है, जो अखिलेश यादव से कुछ मिलने का इंतजार करे. बिना चर्चा के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, तो फिर बातचीत किस बात की?

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बीजेपी नेता ने कांग्रेस को घेरा

मृत्युंजय तिवारी ने इस बयान पर कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की साइकिल पर चढ़कर चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है. दूसरी तरफ वह साइकिल की हवा भी निकाल रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़ने की बात कहे. कांग्रेस खुद सपा के सामने गिड़गिड़ा रही है.

पटना, बिहार: भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयान पर कहा, "वो तो भिखारी बनना पड़ेगा। आप तो समाजवादी पार्टी के सामने भिखारी ही हैं। हिम्मत है तो कहिए ना कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, भिखारी बनकर तो गिड़गिड़ा रहे अखिलेश जी के पास जो सब दिख रहा है। किसको ज्ञान दे रहे, कांग्रेस पार्टी की हैसियत है? बिहार में तेजस्वी यादव ने उनको सीट दिया? कांग्रेस पार्टी तो समाजवादी पार्टी के साइकिल पर चढ़कर बैतरणी पार करना चाहती है और दूसरे हाथ से साइकिल का हवा भी निकाल रही है।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 25, 2026

राहुल गांधी के बयान पर भी निशाना

मृत्युंजय तिवारी ने राहुल गांधी के उस आरोप पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी की सुरक्षा हटाई गई थी, ताकि उनकी हत्या हो सके. भाजपा नेता ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बातों पर लोग कितना भरोसा करेंगे. इस तरह की टिप्पणियों से कांग्रेस की स्थिति साफ दिखाई देती है.

पटना, बिहार: भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने राहुल गांधी के इस आरोप 'राजीव गांधी की सुरक्षा हटाई गई थी ताकि उनकी हत्या हो सके' पर कहा, "अब राहुल गांधी जी पर लोग क्या भरोसा करें? राहुल गांधी ने तो सोनिया गांधी की किताब पर ऐसी टिप्पणी कर दी कि खुद उनकी मां शर्मसार हो गई। अब उनके बुद्धि पर तो तरस आता है... इस तरह से हल्की बातें, फूहड़ता वाली बातें करेंगे तो पार्टी की स्थिति दिख ही रही है, अगली बार सदन भी का मुंह नहीं देख पाएंगे..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 25, 2026

संविधान रक्षा मार्च पर कांग्रेस को घेरा

कांग्रेस के 'संविधान रक्षा मार्च' पर भी मृत्युंजय तिवारी ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने अपने शासनकाल में संविधान को कुचला, वही आज उसकी रक्षा की बात कर रही है. यह हास्यास्पद है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है. सिर्फ संविधान की किताब लेकर घूमने से कोई उसका सम्मान करने वाला नहीं बन जाता. उन्होंने कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी.

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