बिहार: दो बाइक सवार आए और गोली मारकर फरार...BJP नेता के करीबी पर किसका निशाना?

बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री के निजी सहायक को अपराधियों ने देर रात गोली मारी. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमलावरों की तलाश जारी है. घटना मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में हुई और गंभीर रूप से घायल सहायक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मुजफ्फरपुर जिले में देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब अपराधियों ने बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के निजी सहायक विनोद दास को गोली मार दी. घटना तब हुई जब विनोद दास शादी समारोह से लौट रहे थे. घायल विनोद दास कुढ़नी प्रखंड के अमरख निवासी और बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष होने के साथ-साथ विधायक के निजी सहायक भी हैं. बताया गया है कि दो बाइक पर सवार अपराधियों ने सुनसान सड़क पर उन्हें रोककर गोली मार दी और मौके से फरार हो गए. घायल को तुरंत बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है.

अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा- केदार प्रसाद गुप्ता

घटना की जानकारी मिलते ही विधायक और पूर्व मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि यह नितीश कुमार और सम्राट चौधरी के शासन का बिहार है जहां अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस घटना को अंजाम देने वालों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. पूर्व मंत्री ने बताया कि वे और विनोद दास एक ही शादी समारोह में शामिल थे और कार्यक्रम के बाद दोनों अलग-अलग रास्तों से निकले. घर पहुंचने पर उन्हें सहायक के घायल होने और गोली लगने की सूचना मिली जिसके बाद वे तुरंत अस्पताल पहुंचे.

सुनसान इलाके में चलाई गोली

घटना को लेकर स्थानीय लोगों के अनुसार अपराध ने पूरी वारदात सुनसान इलाके में अंजाम दी. घायल विनोद दास ने भी बताया कि भोज खाकर लौटते समय दो बाइक पर आए बदमाशों ने बिना कुछ बोले उन पर गोली चला दी. गोली लगते ही वे किसी तरह भागते हुए शहर के निजी अस्पताल तक पहुंचे और परिजनों तथा ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी. विनोद दास ने बताया कि अपराधी अचानक आए, गोली मारी और भाग निकले. फिलहाल डॉक्टरों की टीम उनके उपचार में जुटी हुई है और हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

अपराधियों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया- पुलिस

घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. मनियारी थाना पुलिस ने बताया कि घटनास्थल की गहन जांच की जा रही है और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट है कि अपराधियों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया है. टीम संदिग्धों की तलाश में छापेमारी कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किए जाने का दावा किया जा रहा है. इलाके में वारदात के बाद लोगों में दहशत का माहौल है और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.