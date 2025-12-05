हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सुधर जाएं मनचले! बिहार में 'अभय ब्रिगेड' का गठन, सम्राट चौधरी बोले- 'सुधरना होगा या…'

सुधर जाएं मनचले! बिहार में 'अभय ब्रिगेड' का गठन, सम्राट चौधरी बोले- 'सुधरना होगा या…'

Abhay Brigade News: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की. प्रशासनिक मशीनरी को स्पष्ट संदेश दिया कि कानून-व्यवस्था के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 05 Dec 2025 09:24 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सरदार पटेल भवन में राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की. इस मौके पर सम्राट चौधरी ने राज्य में विशेष बल 'अभय ब्रिगेड' के गठन की शुक्रवार (05 दिसंबर, 2025) को घोषणा की जो स्कूल-कॉलेजों, बाजारों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. छेड़खानी या उत्पीड़न की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेगा. 

'तीन महीने में दुरुस्त करें यातायात व्यवस्था'

गृह विभाग भी संभाल रहे सम्राट चौधरी ने अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी सूचना प्रणाली विकसित करने, जमीन की गलत खरीद-फरोख्त में संलिप्त लोगों की पहचान के लिए विशेष तंत्र बनाने तथा राज्य की यातायात व्यवस्था को तीन महीने के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए. उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को उद्यमियों व औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मासिक बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए भी कहा.

सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि गृह विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून-व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई को समाप्त करना है. उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन पर वास्तविक समय में निगरानी के लिए तंत्र तैयार करने और जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

सुधरना होगा या राज्य छोड़ना होगा: सम्राट चौधरी

आगे सम्राट चौधरी ने कहा, "राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार भू-माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति (जीरो टॉलरेंस) पर कार्य कर रही है. बिहार अपराधियों के लिए नहीं है. जो यहां रहकर कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे या तो सुधरना होगा या राज्य छोड़ना होगा."

उपमुख्यमंत्री ने प्रशासनिक मशीनरी को भी स्पष्ट संदेश दिया कि कानून-व्यवस्था के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक में पुलिस मुख्यालय के विभिन्न प्रभाग-विशेष शाखा, अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी), विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और सुरक्षा विभाग द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं. इस दौरान अपराध नियंत्रण, खुफिया तंत्र के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई. 

सम्राट चौधरी ने सभी प्रस्तुतियों की समीक्षा करते हुए राज्य की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने, विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए.

Published at : 05 Dec 2025 09:23 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS Abhay Brigade
