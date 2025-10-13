बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है. पार्टी इस बार किसी भी स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों को भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि राज्य में संगठन को मजबूती मिले और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके.

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह बिहार पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे. पार्टी की योजना के अनुसार, दिल्ली के अन्य मंत्री भी बिहार के विभिन्न जिलों में प्रचार के लिए जाएंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां करेंगे.

विकास और सुशासन के एजेंडे पर है बीजेपी का फोकस

बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इस बार चुनाव अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देने के लिए सभी राज्यों के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को बिहार भेजने का निर्णय लिया है. पार्टी का फोकस केवल जातीय समीकरणों पर नहीं, बल्कि विकास और सुशासन के एजेंडे पर है.

बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और सड़क विकास परियोजनाएं बिहार में जनता के बीच मजबूत प्रभाव छोड़ रही हैं.

बिहार की जनता को संबोधित करेंगे दिल्ली बीजेपी मंत्री

पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि दिल्ली के मंत्रियों को खास तौर पर शहरी मतदाताओं और युवाओं से जुड़ने की जिम्मेदारी दी गई है. वे बिहार के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जनता से संवाद करेंगे और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को उजागर करेंगे.

बीजेपी की योजना के तहत दिल्ली से आए मंत्री पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख जिलों में प्रचार करेंगे. पार्टी चाहती है कि दीपावली से पहले प्रचार अभियान अपने चरम पर पहुंचे, जिससे हर बूथ स्तर तक कार्यकर्ता सक्रिय रहें.

दिल्ली से लेकर पटना तक एकजुट हुआ पूरा संगठन

बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने बताया कि दिल्ली से जुड़े मंत्री और नेता जनता को यह संदेश देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में कितना विकास हुआ है. पार्टी का दावा है कि केंद्र की योजनाओं ने राज्य की तस्वीर बदली है और यही मुद्दा इस चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बनेगा.

साफ संकेत है कि बीजेपी इस बार बिहार की सियासी जंग को ‘ऑल इंडिया मिशन’ की तरह लड़ रही है. जहां दिल्ली से लेकर पटना तक पूरा संगठन एकजुट होकर मैदान में उतर चुका है.