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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: 'नीतीश जी के जाने के बाद बिहार...', ईद पर पटना के गांधी मैदान में पहुंचे स्थानीय ने ये क्या कह दिया?

Bihar News: 'नीतीश जी के जाने के बाद बिहार...', ईद पर पटना के गांधी मैदान में पहुंचे स्थानीय ने ये क्या कह दिया?

Bihar News In Hindi: पटना के गांधी मैदान में ईद के दौरान एक स्थानीय व्यक्ति ने नीतीश कुमार की अनुपस्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि उनके जाने से बिहार का विकास प्रभावित हो सकता है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 21 Mar 2026 01:50 PM (IST)
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पूरे देश समेत बिहार में भी ईद-उल-फितर शांति से मनाई जा रही है. पटना के गांधी मैदान में भी गजब का उत्साह देखा गया. करीब 60 ईदगाहों पर मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की और एक-दूसरे से गले मिलकर शुभकामनाएं दी. लेकिन ये पहली बार था कि पटना के गांधी मैदान में बिहार सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए. इस पर पटना के एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि नीतीश कुमार के बिना बिहार खोखला हो जाएगा.

स्थानीय व्यक्ति ने कहा, "विकास की एक सोच होती है, राजनीति एक वंशानुगत चीज होती है जो सीखने में सालों लग जाते हैं. उन्होंने कहा कि यहां अब वो बात तो है नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि निशांत उनकी जगह ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के जाने के बाद बिहार एकदम खोखला हो जाएगा और बिहार का विकास बाधित होगा."

सरकारी संपत्ति के नाम पर मकानों को उजाड़ा गया - स्थानीय

उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार बनते ही उन्होंने झोपड़पट्टी और अव्यवस्थित मकानों को उजाड़ना शुरू किया, जिन्हें सरकार को बसाना चाहिए था और आगे बढ़ाना चाहिए था, उन्हें बिना सूचित किए सभी को उजाड़ दिया. उन्होंने कहा कि हम तमाम लोग सरकार का हिस्सा हैं और भारत का भी हिस्सा हैं, तो हम सभी को सरकार व्यवस्थित करेगी, न कि सरकारी संपत्ति के नाम पर उजाड़ फेंकेगी.

उन्होंने आगे कहा कि बिहार के लोगों को नीतीश जी के जाने और नई सरकार बनने के बाद आहत हुई है, और हम लोग नीतीश कुमार के जाने से सहमत नहीं हैं. इसके अलावा सरकार जो विकल्प देना चाहती है, उस विकल्प से भी हम सहमत नहीं हैं.

देश में अमन चैन और भाईचारे वाली सरकार ही चाहिए - स्थानीय

उन्होंने कहा कि कोई भी मुसलमान ऐसे भी नहीं चाहता है कि देश में एंटी सोशल और देश में नफरत फैलाने वाली सरकार हो. हमें हमेशा देश में अमन चैन और भाईचारे वाली सरकार ही चाहिए. हम मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई.. आपस में सब भाई-भाई. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना.. में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसके बीच में जो नया एजेंडा लाकर देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, वो सही नहीं है.

उन्होंने कहा कि दुनिया में दो आतंकवादी संगठन हैं - एक अमेरिका और दूसरा इजरायल. ऐसे सोच रखने वालों के साथ ऐसे ही जंग होती रहेगी जैसे उनका ईरान के साथ जंग जारी है. उन्होंने आईएएनएस को दिए बयान में ये भी कहा कि इस जंग में मासूम बच्चों सहित कितने लोग मारे जा रहे हैं.

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About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
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Published at : 21 Mar 2026 01:50 PM (IST)
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Eid-ul-fitr BIHAR NEWS
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