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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJehanabad News: शरजील इमाम की घर वापसी, 10 दिन की पैरोल पर बाहर आते ही घरवालों से मिले, जश्न का माहौल

Jehanabad News: शरजील इमाम की घर वापसी, 10 दिन की पैरोल पर बाहर आते ही घरवालों से मिले, जश्न का माहौल

Jehanabad News In Hindi: दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम 6 साल बाद पैरोल पर अपने पैतृक गांव काको पहुंचे. ईद और भाई की शादी के बीच उनके घर लौटने से पूरे गांव में खुशियां दुगुनी हो गई हैं.

By : रंजीत राजन | Updated at : 21 Mar 2026 02:16 PM (IST)
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देश की राजधानी दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम करीब 6 वर्षों के बाद जेल से पेरोल पर अपने पैतृक गांव जहानाबाद के काको पहुंचे हैं. शरजील इमाम वर्ष 2020 में दिल्ली दंगे में UAPA के आरोप में जेल में बंद हैं. कोर्ट ने भाई मुज़्जमिल इमाम की शादी के लिए 11 दिनों का पैरोल दिया है, जिसके बाद वह जेल से बाहर निकले हैं और 20 मार्च की देर रात अपने गांव काको पहुंचे. 

शरजील इमाम के घर पहुंचने पर पूरा परिवार काफी खुश है. परिवार में खुशियां इसलिए भी दुगुनी हो गई हैं कि ईद के साथ भाई की शादी में शिरकत का मौका मिला है. शरजील इमाम 20 मार्च से 30 मार्च तक जेल से बाहर रहेंगे.

नहीं किया मीडिया से बात

इधर पैतृक गांव पहुंचने के बाद मीडिया ने जब उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया. लेकिन इस दौरान उनके एक भाई मुज़्जमिल इमाम ने कहा कि हमारी पूरी उम्मीद न्याय पर टिकी है और न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है. जिन नीतियों की हम बात कर रहे हैं, उसका फैसला अदालत ही करेगी.


Jehanabad News: शरजील इमाम की घर वापसी, 10 दिन की पैरोल पर बाहर आते ही घरवालों से मिले, जश्न का माहौल

कौन हैं शरजील इमाम?

गौरतलब है कि शरजील इमाम, जो कि IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, और उनके पिता अशरफ इमाम जेडीयू से जहानाबाद विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं. शरजील पर 2020 में दिल्ली में CAA के विरोध में दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. इसके साथ ही उनके ऊपर UAPA भी लगाया गया है. वह करीब 2020 से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. तकरीबन 6 साल जेल में रहने के बाद उन्हें अब भाई मुज़म्मिल इमाम की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल दी गई है.


Jehanabad News: शरजील इमाम की घर वापसी, 10 दिन की पैरोल पर बाहर आते ही घरवालों से मिले, जश्न का माहौल

ईद और भाई की शादी में शामिल होने पहुंचे गांव

इधर शरजील इमाम के 6 साल के लंबे समय के बाद महज 11 दिनों के पेरोल पर घर लौटने से पूरा गांव खुश है. इनकी खुशियां इसलिए भी दुगुनी हो गई हैं कि घर आते ही ईद के साथ-साथ भाई की शादी में भी शामिल होने का मौका मिल गया. बहरहाल, शरजील इमाम के मामले में कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, परंतु शरजील के घर आने से पूरे गांव में ईद की खुशियां दुगुनी हो गई हैं.

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Published at : 21 Mar 2026 02:16 PM (IST)
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