Bihar News: निशांत कुमार की JDU नेता ललन सिंह से सीक्रेट मीटिंग, क्या बिहार में बदलने वाला है सत्ता समीकरण?
Bihar News In Hindi: ईद मिलन के बाद निशांत कुमार और ललन सिंह की बंद कमरे में हुई मुलाकात से बिहार की सियासत गरमा गई है. जदयू की रणनीति और सत्ता समीकरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.
पटना में ईद मिलन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और जदयू नेता निशांत कुमार ने केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की. यह मुलाकात करीब 15 मिनट तक बंद कमरे में चली, जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है.
इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि बातचीत बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आने वाले समय की रणनीति को लेकर हुई. बंद कमरे में हुई इस मीटिंग ने कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है.
जदयू में बढ़ती भूमिका
निशांत कुमार ने मार्च 2026 की शुरुआत में ही जदयू का दामन थामा है. पार्टी में शामिल होते ही उन्हें ललन सिंह और संजय झा जैसे बड़े नेताओं का समर्थन मिला. खास बात यह रही कि ललन सिंह खुद उन्हें पार्टी में लाने को लेकर काफी सक्रिय दिखे और जॉइनिंग के दौरान भावुक भी नजर आए.
पार्टी में शामिल होने के बाद से ही निशांत कुमार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. वे लगातार इफ्तार और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और पार्टी के विधायकों से भी मुलाकात कर रहे हैं. इससे साफ है कि वे संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं.
सत्ता समीकरण पर चर्चा तेज
इस मुलाकात के बाद बिहार में सत्ता को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं. राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार के गठन या नेतृत्व को लेकर बदलाव देखने को मिल सकता है. कुछ सूत्रों के अनुसार निशांत कुमार को डिप्टी सीएम या कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है.
फिलहाल इस मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, उससे साफ है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं. आने वाले दिनों में स्थिति और साफ हो सकती है.
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Source: IOCL