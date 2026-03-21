बिहार में नई सरकार से पहले ललन सिंह से क्यों मिलने पहुंचे निशांत कुमार? कहा- 'उनसे मिलकर…'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने शनिवार (21 मार्च, 2026) को जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की. राजधानी पटना में ललन सिंह के आवास पर ही ये मिलना-जुलना हुआ है. इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है यह हर कोई जानना चाह रहा है. यह भी समझना चाह रहा है कि जब बिहार में नई सरकार की तस्वीर दिखने वाली है तो इन दोनों नेताओं की मुलाकात के क्या कारण हैं?

इस बारे में खुद निशांत कुमार ने जानकारी दी है. उन्होंने ललन सिंह से मुलाकात की दो तस्वीरों को अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है. इसके साथ ही अपने पोस्ट के माध्यम से उन्होंने यह भी बताया है कि वे क्यों मिलने के लिए गए थे.

प्रदेश और देश के मसलों पर ललन सिंह से हुई बात

निशांत कुमार ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "आज हम सबके अभिभावक, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ललन सिंह जी के आवास पर उनका कुशल क्षेम जानने गया था. उनसे मिलकर हमेशा बहुत कुछ सीखता रहा हूं. आज भी उनसे प्रदेश और देश के कई मसलों पर बात हुई. उनका मार्गदर्शन मिला. आज की यह आत्मीय मुलाकात हमेशा की तरह बहुत सुखद रही."

आज हम सबके अभिभावक, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ललन सिंह जी के आवास पर उनका कुशल क्षेम जानने गया था। उनसे मिलकर हमेशा बहुत कुछ सीखता रहा हूं। आज भी उनसे प्रदेश और देश के कई मसलों पर बात हुई। उनका मार्गदर्शन मिला। आज की यह आत्मीय मुलाकात हमेशा की तरह बहुत सुखद रही।@Jduonline… pic.twitter.com/TkqCx7yjJX — Nishant Kumar - निशांत कुमार (@Nishantjdu) March 21, 2026

बता दें कि ललन सिंह ही नहीं बल्कि निशांत कुमार हर दिन पार्टी से जुड़े नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं. कई पुराने नेता से भी मिल रहे हैं. बीते शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को ही पटना में उन्होंने जेडीयू के विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों, पदाधिकारियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बातचीत की थी. इस विमर्श में पार्टी की मजबूती, जन-जन तक जेडीयू की विचारधारा को फैलाने और प्रदेश के अन्य मुद्दों पर चर्चा की थी.

जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं. पार्टी में आधिकारिक रूप से अभी कोई पद नहीं दिया गया है, लेकिन इस मोह से दूर होकर वे एक अनुभवी नेता की तरह अपने काम में जुटे हैं जो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पसंद आ रहा है. देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने के बाद नई सरकार में उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलती है.

ईद के मौके र रोजेदारों को दी बधाई

दूसरी ओर आज (शनिवार) ईद ​के मौके पर वे पटना के गांधी मैदान भी गए थे. रोजेदारों को बधाई दी. अपने एक्स हैंडल से तस्वीरें शेयर कर लिखा है, "ईद की खुशी के इस मौके पर सभी को ईद-उल-फितर की मुबारकबाद दी. ​खुदा-ए-पाक से दुआ है कि हमारे प्रदेश और वतन में आपसी भाईचारा, अमन और चैन कायम रहे और हमारा प्रदेश तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुए."