JNU Violence: जेएनयू में झड़प के बाद गिरिराज सिंह लेफ्ट पर बरसे, 'ये लोग राहुल गांधी के…'

JNU Violence: जेएनयू में झड़प के बाद गिरिराज सिंह लेफ्ट पर बरसे, 'ये लोग राहुल गांधी के…'

JNU Violence News: गिरिराज सिंह ने कहा कि लेफ्ट ऑर्गनाइजेशन वहां (जेएनयू) देश के विरोधियों को पैदा करता है. जो लड़के लेफ्टिस्ट नहीं हैं उन्हें ये लोग ABVP का सदस्य कहते हैं और उन्हें मारते हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 23 Feb 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में रविवार (22 फरवरी, 2026) की रात एबीवीपी और लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों के बीच झड़प हो गई. घटना रात के करीब एकसे 1:30 बजे के आसपास की है. पथराव तक हुआ है. इस मामले पर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया आई है. 

गिरिराज सिंह ने कहा, "...ऐसे लोगों पर कड़े कानून बनने चाहिए. ये राहुल गांधी के टुकड़े-टुकड़े गैंग हैं... जेएनयू अर्बन नक्सल की नर्सरी बन गई है... इन लोगों पर कड़ा कानून लाया जाना चाहिए... ये देश के प्रति समर्पित नहीं हैं. लेफ्ट ऑर्गनाइजेशन वहां (जेएनयू) देश के विरोधियों को पैदा करता है. जो लड़के लेफ्टिस्ट नहीं हैं उन्हें ये लोग ABVP का सदस्य कहते हैं और उन्हें मारते हैं..."

गिरिराज सिंह ने जेएनयू को राहुल गांधी और राहुल गांधी को जेएनयू करार दिया. जेएनयू लेफ्ट की प्रयोगशाला बन गई है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो छात्र लेफ्ट के नहीं होते हैं उन्हें डराया जाता है. पीटा जाता है. मारते हैं.

क्या है पूरी घटना?

जेएनयू में देर रात छात्र संगठनों में झड़प हो गई. ABVP के मीडिया संयोजक विजय जायसवाल गंभीर रूप से घायल हो गए. कई अन्य छात्र भी घायल हुए हैं. विवाद के पीछे का जो कारण अब तक सामने आया है उसके अनुसार, स्कूल बिल्डिंग पर ताला लगाए जाने के मुद्दे पर लेफ्ट के कदम का एबीवीपी से विरोध किया गया था. इसी पर हंगामा बढ़ा और फिर बात बढ़ गई. आरोप है कि देर रात छात्रों के दो गुट आमने-सामने हो गए. परिसर में हंगामा शुरू हो गया. पत्थरबाजी तक हुई है.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 23 Feb 2026 11:04 AM (IST)
