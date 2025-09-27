बिहार में बीजेपी का चुनाव संपर्क अभियान कार्यक्रम लॉन्च, जनता से सीधे कनेक्ट करेंगे नेता

बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार विधानसभा चुनाव संपर्क अभियान कार्यक्रम लॉन्च किया. चुनाव को देखते हुए ये बड़ा कदम माना जा रहा है. धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद एवं अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र के पटेल नगर पहुंचे. घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की. दुकानों में जाकर दुकानदार एवं ग्राहकों से भी बातचीत की.

'माहौल हम लोगों के पक्ष में है'

इस दौरान जगह-जगह पोस्टर भी चस्पा किए गए, लिखा है- मेक इन इंडिया. यहां केवल स्वदेशी उत्पाद मिलते हैं. स्थानीय खरीदें, आत्म निर्भरता बढ़ाएं, भारत बोले, लोकल फॉर वोकल. वहीं इस दौरान एबीपी न्यूज से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं. जनता से हम लोग मिल रहे हैं. माहौल हम लोगों के पक्ष में है. बड़ी और निर्णायक जीत होगी.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हर चुनाव में हम लोगों के सामने महागठबंधन खड़ा होता है और गिरता है. इस बार फिर गिरेगा. आत्मनिर्भर भारत बने, हिंदुस्तान की चीजों का प्रोत्साहन यह हमारा विश्वास है. घर-घर दुकान दुकान हम लोग जा रहे हैं, मेक इन इंडिया के नारे को बुलंद कर रहे हैं. भारत की चीजें खरीदें, भारत की चीजें बेचें.

बता दें संपर्क अभियान के तहत घर घर दुकान दुकान जाकर लोगों से नेता मिल रहे हैं. इस अभियान के जरिए जनता से जुड़ाव बढ़ाया जाएगा, बिहार केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाया जाएगा. पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चलेगा. लोगों से NDA के पक्ष में वोट करने की अपील की जाएगी. जनता से खुद को सीधा कनेक्ट करने के लिए अभियान है. जानता कि क्या समस्याएं हैं यह समझा जाएगा.

जनता के सामने रखा जाएगा ऐजेंडा

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए का क्या रोडमैप है, क्या एजेंडा है ये जनता के सामने रखा जाएगा. जमीनी हालात क्या है इसको समझने की कोशिश की जाएगी. बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है. इस बीच BJP की ओर से संपर्क अभियान कार्यक्रम को शुरू किया गया है. अब इस कवायद से चुनाव में कितना लाभ होगा यह समय बताएगा.

