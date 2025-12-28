हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC चुनाव को लेकर अजित पवार की NCP ने जारी की पहली सूची, 37 उम्मीदवारों के नाम, देखें लिस्ट

BMC चुनाव को लेकर अजित पवार की NCP ने जारी की पहली सूची, 37 उम्मीदवारों के नाम, देखें लिस्ट

BMC Election 2026: बीएमसी चुनाव में एनसीपी अलग से चुनाव लड़ रही है. पार्टी ने 37 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. इसमें पार्टी ने कई मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है.

By : वैभव परब | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Dec 2025 09:34 PM (IST)
मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के चुनाव के लिए अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने इसमें 37 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है. बता दें कि इस चुनाव में एक तरफ शिवसेना और बीजेपी एकसाथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अजित पवार की पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है.

बीएमसी चुनाव के लिए एनसीपी ने जिन 37 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उनमें वार्ड नंबर 3 से मनीष दुबे को टिकट दिया गया है. वार्ड 40 से विलास दगडू घुले को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं वार्ड 48 से सिरील पिटर डिसोझा का टिकट दिया गया है. वार्ड 57 से अजय दत्ता विचारे को प्रत्याशी बनाया गया है.

NCP ने किस वार्ड से किसे दिया टिकट?

इसके अलावा अजित पवार गुट की एनसीपी ने वार्ड 62 से अहमद खान में मैदान में उतारा है. वार्ड 64 से हदिया फैजल कुरेशी को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं वार्ड 76 से बबन रामचंद्र मदने को टिकट मिला है. वार्ड 77 से ममता धर्मेंद्र ठाकुर को मौका दिया गया है. वार्ड 86 से सुभाष जनार्दन पाताडे को प्रत्याशी बनाया गया है. इसके अलावा वार्ड 92 से युसुफ अबुबकर मेमन, वार्ड 93 से डॉ सचिन तांबे, वार्ड 95 से अमित अंकुश पाटील, वार्ड 96 से आयेशा शाम्स खान, वार्ड 111 से धनंजय (दादा) पिसाल को टिकट दिया है.

इसके साथ ही वार्ड 109 से सज्जू मलिक, वार्ड 126 से प्रतीक्षा राजू घुगे, वार्ड 113 से शोभा रत्नाकर जाधव, वार्ड 139 से नागरत्न संदीप बनकर, वार्ड 125 से हरिश्चंद्र बाबालिंग जंगम, वार्ड 142 से चांदणी अजय श्रीवास्तव, वार्ड 135 से अक्षय मोहन पवार, वार्ड 144 से दिलीप हरिश्चंद्र पाटील, वार्ड 140 से ज्योति देवीदास सदावतें, वार्ड 147 से अंकिता संदीप द्रवे, वार्ड 143 से कु. रचना रवींद्र गवस, वार्ड 152 से लक्ष्मण श्रीरंग गायकवाड को एनसीपी ने उम्मीदवार बनाया है.
BMC चुनाव को लेकर अजित पवार की NCP ने जारी की पहली सूची, 37 उम्मीदवारों के नाम, देखें लिस्ट

BMC के लिए कब होंगे चुनाव?

एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने शनिवार (27 दिसंबर) को कहा था कि पिछले तीन दिनों से सबके साथ बैठकें चल रही हैं और इस बारे में सारी जानकारी अजित पवार को बता दी गई है. पार्टी तकरीबन 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. बीएमसी में कुल 227 सीटों पर चुनाव होने हैं. मुंबई की BMC समेत महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे. वहीं नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे.

Published at : 28 Dec 2025 08:09 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar NCP MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS BMC Election 2026
