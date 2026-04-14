बिहार में नीतीश कुमार आज (मंगलवार, 14 अप्रैल) को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं. दोपहर में उनके इस्तीफे के बाद बिहार में नई सरकार की कवायद शुरू हो जाएगी. बिहार में नई सरकार बनाने के जिस फॉर्मूला का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, वह भी सामने आ गया है.

यह तो तय है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री BJP से होंगे. वहीं, यह भी सामने आ रहा है कि दो डिप्टी सीएम नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (JDU) से होंगे. अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण बाद में कराया जाएगा.

चिराग पासवान के 2, मांझी के 1 मंत्री बनने के आसार

सूत्रों की मानें तो बिहार में 32-33 मंत्रियों के साथ फुल फ्लेजेड सरकार बन सकती है. BJP के 15, JDU के 14, चिराग पासवान की LJP (R) के 2, जीतन राम मांझी की HAM के 1 और उपेंद्र कुशवाही की RLM से 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा कैबिनेट में 27 सदस्य हैं, जिनमें पहले BJP के 14 और JDU के 9 मंत्री शामिल हैं. बिहार की सरकार में मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट में कुल 36 मंत्रियों के रहने की अधिकतम सीमा है. शपथ ग्रहण समारोह कल (बुधवार, 15 अप्रैल) सुबह 11.00 बजे लोकभवन में है.