बिहार में अगले 7 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम, आज कई जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

मौसम विभाग ने बीते रविवार (15 मार्च) से आगामी 7 दिनों तक के लिए पूरे बिहार के मौसम में बदलाव रहने की चेतावनी दी है. वहीं सोमवार (16 मार्च) को पूरे बिहार में मौसम ज्यादा खराब रहने की संभावना है. सुबह 4 बजे से ही राजधानी पटना, गया और वैशाली जिले में के कुछ-कुछ जगहों पर हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा, बिजली चमकने और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इसके अलावा अधिकांश जिलों खासकर उत्तर बिहार में आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मौसम प्रणाली के प्रभाव से राज्य के निचले वायुमंडल में आद्रता बढ़ी है.

इस दिन तक रहेगी आंधी-पानी की संभावना

स्थानीय संवहनीय गतिविधियों की प्रभाव से राज्य में आगामी 20 मार्च तक आंधी-पानी तो कहीं-कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी. मौसम विभाग ने किसानों को अलर्ट रहने की सलाह दी है. पकी हुई फसल को भंडारण वाली जगह में ले जाने तथा इससे खड़ी फसलों, केले के बागानों और आम के बगीचों को नुकसान की आशंका है.

मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिम भाग के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण ,गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर ,वैशाली और समस्तीपुर में हल्की या मध्यम स्तर की बारिश होने की उम्मीद है.

इसके साथ-साथ बिजली चमकने, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की संभावना व्यक्त की गई है. वहीं इन जिलों में कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है.

इन जिलों में जारी किया येलो अलर्ट

इसके अलावा उत्तर पूर्वी और दक्षिण भाग के मध्य और पूर्वी इलाके में जैसे सुपौल ,किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर ,बांका ,जमुई, बेगूसराय, नालंदा, पटना, शेखपुरा, नवादा, गया में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने के अलावा हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा, बिजली चमकने और बज्रपात की चेतावनी दी गई है.

दक्षिण बिहार के पश्चिमी और मध्य के जिलों में तापमान में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. एक दो डिग्री की कमी व वृद्धि देखी जा सकती है. उत्तर बिहार में तीन से चार डिग्री की गिरावट होने का पूर्वानुमान है. रविवार को दक्षिण बिहार में 1 से 2 डिग्री की कमी देखी गई.

सबसे अधिक तापमान रोहतास के डेहरी में 36.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. राजधानी पटना में 1.4 डिग्री की गिरावट के साथ 33 डिग्री तापमान रहा. जबकि उत्तर बिहार के पूर्वी और मध्य भाग में अधिकांश जिलों में 29 डिग्री के करीब तापमान दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री से 22.3 डिग्री के बीच रहा. सबसे कम नालंदा के राजगीर में 17.6 डिग्री तापमान दर्ज की गई.

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