राज्यसभा चुनाव: बिहार में 5 सीटों के लिए मतदान आज, 9 बजे से वोटिंग, शाम को आएंगे नतीजे

बिहार में पांच राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार (16 मार्च) को मतदान होगा. राज्यसभा के लिए मतदान सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा. मतदान समाप्त होने के बाद शाम को मतगणना की जाएगी और नतीजे देर शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे.

मतदान बिहार विधानसभा में बनाए गए मतदान केंद्र पर कराया जाएगा, जहां सभी विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. पांच राज्यसभा सीटों के लिए कुल छह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट की आवश्यकता होती है. एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं. पांचवीं सीट के लिए एनडीए के पास 38 वोट हैं और जीत हासिल करने के लिए तीन और वोटों की जरूरत होगी.

नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष भी लड़ रहे चुनाव

NDA की बात करें तो नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर जदयू प्रत्याशी हैं, BJP से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश राम बीजेपी प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी हैं. महागंठबंधन से राजद के प्रत्याशी हैं AD सिंह हैं. पांचवी सीट पर उनका मुकाबला BJP के शिवेश राम से है.

बैलेट पेपर से होगा चुनाव

राज्यसभा चुनाव की खास बात यह है कि इसमें गुप्त मतदान की जगह ओपन बैलेट सिस्टम लागू होता है. इस व्यवस्था के तहत विधायक अपने वोट को अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखा सकते हैं. यदि कोई विधायक अपने वोट को पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि को नहीं दिखाता है, तो उसका वोट अमान्य घोषित किया जा सकता है.

मतदान कक्ष में हर पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे.

राज्यसभा की खाली हो रही पांच सीटों पर मौजूदा सांसद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह, जनता दल यूनाईटेड (जेडीयू) के हरिवंश और रामनाथ ठाकुर एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल पूरा हो रहा है.

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन ने 243 में से 202 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया. भाजपा को 89 सीटें मिलीं, जबकि जदयू ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की. इसके अलावा लोजपा को 19, हम को 5 और आरएलएम को 4 सीटें मिलीं

महागठबंधन में राजद को 25 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं. इसके अलावा भाकपा (माले) को 2, भाकपा (एम) को 1 और आईआईपी को 1 सीट मिली. इस तरह महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक ही हैं. इसके अलावा एआईएमआईएम के 5 और बसपा का 1 विधायक अन्य दलों में शामिल हैं.

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