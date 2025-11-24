Bihar Weather: बिहार में IMD का अलर्ट जारी, ठंड के बीच बारिश की संभावना, जानिए मौसम का ताजा हाल
Bihar Weather Update: आईएमडी ने बंगाल की खाड़ी में एक लो-प्रेशर एरिया बनने का भी संकेत दिया है, जिससे 27-28 नवंबर को बिहार में हल्की बारिश हो सकती है. पारा दो से चार डिग्री तक गिर सकता है.
बिहार में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही कोहरे में काफी बढ़ोतरी देखी गई है और साथ ही प्रदूषण भी खतरनाक लेवल तक बढ़ गया है. मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी जारी की है कि उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. आईएमडी के मुताबिक, कई जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, जबकि सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी लगभग 600 मीटर तक कम होने की उम्मीद है.
खराब एक्यूआई के चलते सांस लेना मुश्किल
दूसरी ओर तापमान में गिरावट के साथ, राज्य के कई हिस्सों में एयर पॉल्यूशन का लेवल और खराब हो गया है. वैशाली जिले का हाजीपुर, जिसे इंडस्ट्रियल बेल्ट माना जाता है, एक बार फिर सबसे ज्यादा प्रदूषित जगहों में से एक बन गया है, जहां एक्यूआई 212 रिकॉर्ड किया गया. खराब एक्यूआई के चलते लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है.
पटना में सोमवार (24 नवंबर, 2025) की सुबह एक्यूआई 188 रहा. वहीं पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में एक्यूआई 480 तक पहुंच गया, जो खतरनाक है और यह राज्य में सबसे ज्यादा है. बढ़ते पॉल्यूशन लेवल की वजह से सांस की दिक्कतें, अस्थमा और हाई ब्लड प्रेशर के मामले बढ़ गए हैं. हाजीपुर, पटना और भागलपुर में एक्यूआई अभी मॉडरेट से खराब के बीच है.
ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अररिया जिले के फारबिसगंज में सबसे ज्यादा तापमान (31.2 डिग्री) रहा. किशनगंज में सबसे ठंडी रात रही. यहां का तापमान रात में 12.3 डिग्री सेल्सियस रहा. पूर्णिया, गया और उत्तर बिहार के दूसरे जिलों में विजिबिलिटी कम रही, जिससे ट्रैफिक धीमा रहा.
27-28 नवंबर के बीच हो सकती है बारिश
आईएमडी ने बंगाल की खाड़ी में एक लो-प्रेशर एरिया बनने का भी संकेत दिया है, जिससे 27-28 नवंबर को बिहार में हल्की बारिश हो सकती है. दिन में हल्की धूप के बावजूद, ज्यादा से ज्यादा तापमान 26 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिसंबर के पहले हफ्ते से पहले कड़ाके की सर्दी पड़ने की उम्मीद नहीं है, हालांकि अगले तीन दिनों तक ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी.
लोगों को गर्म कपड़े पहनने, मास्क इस्तेमाल करने और सुबह जल्दी और देर शाम बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई है. किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए अलर्ट किया गया है, जबकि यात्रियों से कोहरे वाले इलाकों में सावधानी से गाड़ी चलाने की अपील की गई है.
