Bihar Weather Today: आंधी पानी के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी, बिहार में कैसा रहेगा मौसम

बिहार में कुछ जगहों पर हल्की या बहुत हल्की बरसात दर्ज की जा रही है, लेकिन तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है. आज सोमवार को भी राज्य के सभी जिलों में वर्षा, तेज हवा की चेतावनी दी गई है. आईएमडी ने दक्षिण बिहार के पश्चिमी इलाके के 6 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज लाइट जारी किया है. हालांकि, दिन के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना भी नहीं बन रही है.

मौसम विभाग के अनुसार, आज सोमवार को दक्षिण पश्चिम इलाके के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिले में कुछ जगहों हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा, तेज हवाके साथ पर ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है.

इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की ओर से आज सुबह 4 बज कर 5 मिनट के बाद से औरंगाबाद, बांका, गया, जहानाबाद ,जमुई ,लखीसराय, नवादा, नालंदा, शेखपुरा और भागलपुर में हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा, बिजली चमकने बज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का येलो अलर्ट जारी किया है. हालांकि पूरे दिन वर्षा होने की संभावना नहीं है, अधिकांश जिलों 34 से 35 डिग्री के बीच तापमान रहने का पूर्वानुमान है.

मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ कल मंगलवार 7 अप्रैल को उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, इसका असर बिहार में देखा जाएगा. मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, आज शाम से अधिकांश जिलों में हल्के बादल छाने के साथ आंधी चलने की संभावना है. वहीं कल मंगलवार को गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है.

रविवार को इन जिलों में हुई बारिश

IMD के मुताबिक, रविवार की सुबह पटना में बूंदाबांदी हुई. वहीं जिले के फतुहा में 1.8 और दनियावां में 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. तो सुबह में गया में 2 मिलीमीटर, नवादा में 0.6 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई. गया शहरी क्षेत्र और रोहतास में बूंदाबांदी बारिश हुई .वही रविवार की देर शाम गया में तेज हवा , वर्षा , वज्रपात के साथ ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया गया. तो जहानाबाद ,नालंदा, नवादा, रोहतास, भभुआ में भी वर्षा और तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया.

बारिश के बाद भी तामपान में परिवर्तन नहीं

रविवार को वर्षा दर्ज की गई लेकिन दिन की अधिकतम तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं रहे. हालांकि, पटना सहित कई जिलों में हल्की गिरावट दर्ज की गई. रविवार को सबसे अधिक तापमान रोहतास के डेहरी में 38.2डिग्री सेल्सियसदर्ज की गई तो राजधानी पटना में 2.4 डिग्री की गिरावट के साथ 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई.

राज्य के अधिकांश जिलों में 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा .दक्षिण बिहार के कई जिलों में 36 से 37 डिग्री भी तापमान भी दर्ज की गई. सबसे कम तापमान कटिहार में 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा. रात्रि और सुबह के न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी रही .सबसे कम सहरसा में 19.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा तो सबसे अधिक पटना में 26 डिग्री रात्रि और सुबह का तापमान दर्ज की गई.