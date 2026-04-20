बिहार में गर्मी का तांडव, 9 जिलों में हीट वेव का कहर, भीषण गर्मी के प्रकोप से अभी नहीं राहत

बिहार में मौसम का दो रूप देखने को मिल रहा है. दक्षिण बिहार में जहां हीट वेव और भीषण गर्मी से लोग परेशान है तो उत्तर बिहार के पूर्वी इलाके में वर्ष भी दर्ज की जा रही है. दक्षिण बिहार के अधिकार सभी जिलों में भीषण गर्मी के लोग परेशान हैं और 43 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है.

जानकारी के अनुसार, रविवार को नौ जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किए गए. हालांकि उत्तर बिहार के 6 जिलों में हल्की से लेकर मध्य मास्टर की वर्षा भी दर्ज की गई.

हीट वेव के साथ भीषण गर्मी का जारी रहेगी प्रकोप

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, दक्षिण बिहार के सभी जिलों में आज सोमवार को हीट वेव के साथ भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. हालांकि लू की आधिकारिक चेतावनी नहीं दी गयी है. उत्तर बिहार के अररिया और किशनगंज में हल्की मध्यम स्तर की बारिश और मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है. इन इलाकों में 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

वहीं उत्तर बिहार के अन्य जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है और तापमान में बेतहासा बृद्धि रहेगी. खासकर उत्तर बिहार के पश्चिमी और मध्य इलाके जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान सारण, गोपालगंज, शिवहर, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा. वहीं दक्षिण बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, गया, शेखपुरा, नवादा, पटना, नालन्दा आदि. वैसे कहा जाए तो दक्षिण बिहार के सभी जिलों में अगले चार दिनों तक तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है, जिससे उमस और तपिश और बढ़ेगी.

डेहरी में दर्ज किया 43 डिग्री सेल्सियस तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, अभी जो तापमान दक्षिण बिहार में जो तापमान में वृद्धि हुई है. वह सामान से करीब 4 डिग्री अधिक है रविवार को सबसे अधिक तापमान रोहतास जिले के डेहरी में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई, जो सामान्य से 3.9 डिग्री अधिक है. वही कैमूर 42.9, बक्सर 42.7, गयाजी 42.8, औरंगाबाद 41.8, नालंदा 41.5, अरवल 41.1, शेखपुरा 41.03, जहानाबाद 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई और हीट वेव का असर रहा राखी की राजधानी पटना में 0.3 डिग्री की गिरावट के साथ 39.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई लेकिन गर्मी से लोग परेशान रहे.

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24 से 26 अप्रैल के बीच राज्य के एक बड़े हिस्से में हाई अलर्ट

रविवार को 6 जिलों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा भी दर्ज की गई. इनमें सबसे अधिक सुपौल में 25.02 मिली मीटर तो कटिहार 24.6, मधुबनी 19.4 ,अररिया 18.6, मिलीमीटर के साथ मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई तो पूर्णिया 12.8, किशनगंज 10.8 मिलीमीटर वर्षा हुई. आगामी 24 से 26 अप्रैल के बीच 24 जिलों में वर्षा की संभावना है. मौसम विभाग ने 24 से 26 अप्रैल के बीच राज्य के एक बड़े हिस्से के लिए हाई अलर्ट जारी किया है.

इस दौरान बिहार के उत्तर श्री भाग के सभी उन्हें जिले और दक्षिण बिहार के पूर्वी इलाके के पांच जिले में आंधी, तेज बारिश और वज्रपात (बिजली गिरने) की आशंका है. पूर्वी और पश्चिमी चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा और भागलपुर तक करीब 24 जिलों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा. इस अवधि में हवा की गति 60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है, जो फसलों और कच्चे मकानों के लिए जोखिम पैदा कर सकती है. हालांकि दक्षिण बिहार के पश्चिमी और मध्य इलाके में कोई विशेष असर नहीं होगा और गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

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