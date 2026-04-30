CM सम्राट ने पुलिस को दी खुली छूट, DM-SP और DGP संग की बैठक, बोले- 'मेरा जो 27 वर्ष का…'

बिहार के सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ-साथ डीजीपी संग सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार (30 अप्रैल, 2026) को अधिवेशन भवन में बैठक की. सम्राट चौधरी ने पुलिस को कार्य करने की खुली छूट दी ताकि प्रदेश में क्राइम को कंट्रोल किया जा सके. उद्योग, अपराध और जनता सेवा पर आधारित यह बैठक थी.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर जिले में इंडस्ट्री हब बनाएं. उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों की सुरक्षा हो. जो उद्योगपति दूसरे राज्य से बिहार में आकर आपके जिले में उद्योग लगाना चाहते हैं उनके साथ एक पदाधिकारी को टैग कर दीजिए कि उनको क्या-क्या चाहिए वो तमाम संसाधन उन्हें मुहैया करवाएं.

'तत्काल केस दर्ज हो… चार्जशीट दायर हो'

सम्राट चौधरी ने कहा कि डायल 112 को और सशक्त बनाया जाए. छोटी बच्चियों के साथ होने वाले अपराध के विरुद्ध तत्काल कड़ी कारवाई की जाए. पीड़ित बच्चियों / मृतक बच्चियों की तेरहवीं से पहले अपराधी को माला पहना दीजिए. उन्होंने तत्काल केस दर्ज करने और तुरंत चार्जशीट दायर कर सजा दिलवाने की बात कही.

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'…तो 75% समस्या खुद खत्म हो जाती है'

सीएम ने कहा कि अगर कोई बहुत आवश्यक दूसरा काम नहीं हो तो दस बजे से एक बजे तक कार्यालय में पदाधिकारी बैठें. वे जनता की समस्याओं को सुनें और उसका निदान करें. उन्होंने कहा, "मेरा जो 27 वर्ष का अपना अनुभव है उसके मुताबिक अगर जिले में सही सोच वाले डीएम और एसपी जाते हैं तो 75% तक जिले की समस्या खुद खत्म हो जाती है."

इस मौके पर बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा, "कई पदाधिकारी अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं करते. डीएम-एसपी सबकी इच्छा होती है बेहतर करने की तो कीजिए… समय अच्छा है, अच्छा करके दिखाइए."

डीजीपी विनय कुमार ने कहा, "आप जिले में जाते हैं… कोई अपराधी 2 से तीन दर्जन केस में अभियुक्त होता है… अवैध कमाई करके लगातार बढ़ता है तो उसको ध्वस्त कर दीजिए." डीजीपी ने सुल्तानगंज के रामधनी यादव का उदाहरण दिया.

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