Exclusive: तेज प्रताप यादव ने बताई नीतीश कुमार की खूबी, कहा- 'उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि...'

बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार के राज्य में करीब दो दशक के शासनकाल का अंत हो गया और प्रदेश में एक नए युग की शुरुआत हो गई है. एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान जब जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि नीतीश कुमार को कितने नंबर देंगे. इस पर उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार को 10 में से 9 नंबर देते हैं.

जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार जी की सबसे खास बात क्या रही? वो अब दिल्ली चले गए हैं और यहां उनके अध्याय का समापन हो गया है. तेज प्रताप ने कहा, ''नीतीश कुमार काम करने के दौरान न्यूट्रल रहे और अपनी जिम्मेदारी को निभाए. सबसे अच्छी बात है कि वो अपने पेट को सहलाते हैं, जो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है.''