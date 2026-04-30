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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBengal Exit Polls: बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले RJD नेता मनोज झा का बड़ा बयान, 'एग्जिट पोल को…'

Bengal Exit Polls: बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले RJD नेता मनोज झा का बड़ा बयान, 'एग्जिट पोल को…'

West Bengal Elections Exit Polls: मनोज झा ने कहा कि वो चार तारीख का इंतजार करेंगे. एग्जिट पोल को सट्टा की तरह बताया है. आईपीएल और वर्ल्ड कप से इसकी तुलना की है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 30 Apr 2026 06:16 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है. दो चरणों में यहां बंपर वोटिंग हुई है जिसके बाद अब रिजल्ट का इंतजार है. 4 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान जताया जा रहा है. इस बीच आरजेडी नेता मनोज झा की प्रतिक्रिया आई है.

गुरुवार (30 अप्रैल, 2026) को मनोज झा ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, "एग्जिट पोल को मैं सट्टा से ज्यादा नहीं समझता हूं. आईपीएल और वर्ल्ड कप में ये चलता था. जुआ खेलवाया जाता था. मैं चार तारीख का इंतजार करूंगा. देखूंगा कि क्या नतीजे आते हैं. रही बात वोटिंग परसेंटेज की तो इसको भी बहुत गंभीरता से देखने की आवश्यकता है…" 

उन्होंने आगे कहा, ''अभी भी ट्रिब्यूनल में लाखों केस लंबित हैं. अगर उनमें से कई हजार अब जोड़े जाएंगे तो उनके वोट की जिम्मेदारी किस पर होगी? इस लोकतंत्र में जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं रहा.''

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नित्यानंद राय बोले- बंगाल में बन रही बीजेपी की सरकार

बंगाल चुनाव पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने समस्तीपुर में गुरुवार को कहा, "बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है. प्रधानमंत्री मोदी पर पश्चिम बंगाल के भाई, बहनों, मजदूरों, युवाओं, सबने भरोसा जताया है और वहां भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी..." 

उन्होंने कहा, "पिछले चुनाव में किस तरह ममता बनर्जी के गुंडों ने मतदाताओं को रोका था, हत्याएं की गईं, किस तरह तांडव किया गया और जब ममता बनर्जी की सरकार बनी उसके बाद TMC के गुंडों ने जो कोहराम मचाया था, बीजेपी के मतदाताओं की हत्याएं हुई, लेकिन इस बार हम चुनाव आयोग का स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए धन्यवाद करते हैं."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Apr 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Exit Polls West Bengal Elections TMC Manoj Jha RJD BIHAR NEWS
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