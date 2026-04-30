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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन हैं राहुल रॉय संग रील बनाने वालीं महिला? वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

कौन हैं राहुल रॉय संग रील बनाने वालीं महिला? वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

राहुल रॉय की वायरल रील्स के बीच डॉ. वनिता देसाई चर्चा में आ गई हैं. वो डॉक्टर होने के साथ कंटेंट क्रिएटर भी हैं और राहुल से उनका पुराना कनेक्शन बताया जा रहा है. तो आइए वनिता के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Apr 2026 07:51 PM (IST)
राहुल रॉय की वायरल रील्स के बीच डॉ. वनिता देसाई चर्चा में आ गई हैं. वो डॉक्टर होने के साथ कंटेंट क्रिएटर भी हैं और राहुल से उनका पुराना कनेक्शन बताया जा रहा है. तो आइए वनिता के बारे में जानते हैं.

'आशिकी' फिल्म से रातों-रात स्टार बने राहुल रॉय इन दिनों अपनी वायरल रील्स को लेकर चर्चा में हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स को ये वीडियोज पसंद नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद सभी उनसे रील बनाने की मजबूरी पूछने लगे. इसी बीच राहुल ने इसपर सफाई देते हुए कहा कि ये सब उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें पुराने कानूनी मामलों के कारण पैसों की जरूरत है. राहुल ने साफ कहा कि वो मेहनत से कमाना चाहते हैं, किसी का मजाक बनाकर नहीं. इसी बीच उनके साथ नजर आ रहीं डॉ. वनिता घाडगे देसाई को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. तो आइए वनिता के बारे में जानते है.

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डॉ. वनिता एक प्रोफेशनल डॉक्टर होने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर भी हैं. वो इंस्टाग्राम पर लगातार वीडियो पोस्ट करती रहती हैं और अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. राहुल रॉय के साथ वायरल रील्स के बाद उनका नाम अचानक सुर्खियों में आ गया है.
डॉ. वनिता एक प्रोफेशनल डॉक्टर होने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर भी हैं. वो इंस्टाग्राम पर लगातार वीडियो पोस्ट करती रहती हैं और अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. राहुल रॉय के साथ वायरल रील्स के बाद उनका नाम अचानक सुर्खियों में आ गया है.
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वनिता और राहुल का रिश्ता नया नहीं है. दोनों काफी समय से एक-दूसरे को जानते हैं. उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट्स से पता चलता है कि ये पहली बार साथ काम नहीं कर रहे. पहले भी दोनों ने 2024 में वीडियो बनाया था, जिसमें उनकी केमिस्ट्री नजर आती है.
वनिता और राहुल का रिश्ता नया नहीं है. दोनों काफी समय से एक-दूसरे को जानते हैं. उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट्स से पता चलता है कि ये पहली बार साथ काम नहीं कर रहे. पहले भी दोनों ने 2024 में वीडियो बनाया था, जिसमें उनकी केमिस्ट्री नजर आती है.
Published at : 30 Apr 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
Rahul Roy Vanita Ghadge Desai

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