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कौन हैं राहुल रॉय संग रील बनाने वालीं महिला? वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी
राहुल रॉय की वायरल रील्स के बीच डॉ. वनिता देसाई चर्चा में आ गई हैं. वो डॉक्टर होने के साथ कंटेंट क्रिएटर भी हैं और राहुल से उनका पुराना कनेक्शन बताया जा रहा है. तो आइए वनिता के बारे में जानते हैं.
'आशिकी' फिल्म से रातों-रात स्टार बने राहुल रॉय इन दिनों अपनी वायरल रील्स को लेकर चर्चा में हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स को ये वीडियोज पसंद नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद सभी उनसे रील बनाने की मजबूरी पूछने लगे. इसी बीच राहुल ने इसपर सफाई देते हुए कहा कि ये सब उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें पुराने कानूनी मामलों के कारण पैसों की जरूरत है. राहुल ने साफ कहा कि वो मेहनत से कमाना चाहते हैं, किसी का मजाक बनाकर नहीं. इसी बीच उनके साथ नजर आ रहीं डॉ. वनिता घाडगे देसाई को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. तो आइए वनिता के बारे में जानते है.
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Published at : 30 Apr 2026 07:48 PM (IST)
Tags :Rahul Roy Vanita Ghadge Desai
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