कौन हैं राहुल रॉय संग रील बनाने वालीं महिला? वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

वनिता और राहुल का रिश्ता नया नहीं है. दोनों काफी समय से एक-दूसरे को जानते हैं. उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट्स से पता चलता है कि ये पहली बार साथ काम नहीं कर रहे. पहले भी दोनों ने 2024 में वीडियो बनाया था, जिसमें उनकी केमिस्ट्री नजर आती है.