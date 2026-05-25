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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में करवट ले रहा मौसम, कहीं लू की मार तो कहीं झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

बिहार में करवट ले रहा मौसम, कहीं लू की मार तो कहीं झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Bihar Weather Update: बिहार में मौसम का दो रूप देखने को मिल रहा है. यहां अगले 5 दिनों तक यह स्थिति बरकरार रहने की संभावना है. वहीं, उत्तर बिहार में बारिश को लेकर IMD ने अलर्ट किया है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 25 May 2026 08:27 AM (IST)
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  • कुछ जिलों में आंधी-तूफान संग भारी बारिश का अलर्ट.

बिहार में मौसम का दो रूप देखने को मिल रहा है. यहां के कुछ इलाकों में लोग भीषण गर्मी और लू से परेशान है तो कुछ जगहों पर बारिश झमाझम बारिश राहत दे रही है. मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों तक दक्षिण बिहार में गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है. खासकर दक्षिण बिहार के पश्चिमी और मध्य  इलाके रोहतास, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, पटना, भोजपुर, जहानाबाद  में लगातार हीटवेव और भीषण गर्मी की चेतावनी दी जा रही है.

यहां अगले 5 दिनों तक यहा स्थिति बरकरार रहने की संभावना है. वहीं, उत्तर बिहार में बारिश को लेकर IMD ने अलर्ट किया है. उत्तर बिहार में अगले चार-पांच दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है. इस तरह बिहार में मौसम के दो रूप हो चुके हैं.

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दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी, लू का प्रकोप जारी

दक्षिण बिहार में पुरवा हवा (पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर) तो उत्तर बिहार में पछुआ हवा (पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर) का प्रवाह जारी है. पुरवा और पछुआ के अलग-अलग प्रभाव से बिहार में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, आज सोमवार को दक्षिण बिहार के छह जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद एवं गयाजी में गर्म दिन, हीटवेव और लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है. वहीं, गयाजी में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया और यहां के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है. 

कैसा रहेगा उत्तर बिहार का मौसम?

उत्तर उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार,सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी एवं पश्चिम चंपारण, सीवान और सारण के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है. कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश की संभावना है. इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज सोमवार (25 मई) को पूर्णिया और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इन जिलों के अधिकांश जगहों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है. इस दौरान हवा की गति 50 से 60 किलो मीटर प्रति घंटे रहने की संभावना जताई गई है. अगले तीन से चार दिनों के दौरान 3-4 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान में गिरावट के आसार हैं.

कैसा रहा बिहार रविवार का मौसम?

रविवार (24 मई) को भी उत्तर बिहार में बारिश तो दक्षिण बिहार में लू की स्थिति देखने को मिली है. मधेपुरा जिले में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंधी चली. इस दौरान कटिहार के प्राणपुर में सर्वाधिक 75.4 मिलमीटर की भारी बारिश दर्ज की गई. वहीं, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल,अररिया और सीतामढ़ी में भी हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई. रविवार को बिहार के10 जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया गया. राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 41.0 डिग्री सेल्सियस रहा.

राज्य में 44.8 डिग्री सेल्सियस तामपमान के साथ डेहरी सबसे गर्म रहा. वहीं, गयाजी 42.8, छपरा 41.2, शेखपुरा में 42.8, बक्सर में 43.9, औरंगाबाद में 43.1, नालंदा में 40.4, कैमूर में 43.7 और अरवल में 40.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. डेहरी से कम तापमान होने के बावजूद बक्सर और शेखपुरा में हीटवेव ने लोगों को काफी परेशान किया. यहां लोगों के लिए दिन में निकलना मुश्किल हो गया था. 

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Published at : 25 May 2026 08:27 AM (IST)
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