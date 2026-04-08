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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather Today: बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज, पटना समेत 11 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, IMD का अलर्ट

Bihar Weather Today: बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज, पटना समेत 11 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, IMD का अलर्ट

Bihar Weather Today. 8 April 2026: बिहार में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. पटना सहित सुबह से 11 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 08 Apr 2026 10:48 AM (IST)
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बिहार में बुधवार (8 अप्रैल) यानी आज मौसम का मिजाज बदलने वाला है. इसका असर आज की सुबह से देखने को मिल रहा है. बुधवार की सुबह से ही राजधानी पटना समेत अधिकांश जिलों में बादल बने रहने के साथ धूप नहीं निकली हैं. 

बिहार के 11 जिलों में सुबह 6:50 से 9:50 के बीच वर्षा, तेज हवा, वज्रपात  की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है. इनमें पटना जिला के अलावा औरंगाबाद,अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, बेगूसराय, रोहतास, लखीसराय, सारण, सिवान और समस्तीपुर जिला शामिल है. 

इन जिलों में हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली है. कुछ जगह पर बिजली चमकने और वज्रपात की चेतावनी दी गई जिसका असर और सुबह से देखने को मिला है. 

मौसम विभाग जारी कर चुका है येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि 8 और 9 अप्रैल को राज्य के मौसम में बड़े बदलाव होंगे और तापमान में तीन से चार डिग्री की गिरावट आएगी. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बिहार से ज्यादा उत्तर बिहार में अधिक वर्षा और बज्रपात  तथा ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है.

उत्तर बिहार के  अररिया, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी ,मुजफ्फरपुर ,पूर्णिया, समस्तीपुर, शिवहर ,सीतामढ़ी, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में ऑरेंज  अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलने के साथ अधिक बारिश , वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है.

इसके अलावा गोपालगंज, कटिहार ,मधेपुरा ,सहरसा, सारण सिवान एवं वैशाली में हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा के साथ में मेघ गर्जन, बज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार  से चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है जो आज किसी भी समय इसका असर देखा जा सकता है.

पिछलों दिनों कम दर्ज हुई बारिश

बीते सोमवार को भी सुबह में बहुत कम जगह पर वर्षा दर्ज की गई. सबसे अधिक जमुई की चकाई में 8.6 मिली मीटर के साथ हल्की बारिश हुई. हालांकि सोमवार को राज्य के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहा. सबसे अधिक तापमान भभुआ में 38.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई जिसमें रविवार के अपेक्षा 0.7 डिग्री की गिरावट रही.

वहीं राजधानी पटना में 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 35.6डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. सबसे कम अधिकतम तापमान कटिहार में 33.02 डिग्री सेल्सियस रहा. राज्य का औसत तापमान 34 से 35 डिग्री के करीब दर्ज किया. 

न्यूनतम तापमान सबसे कम सिवान के जीरादेही में 17.1 डिग्री सेल्सियस तो सबसे अधिक पटना में 25.4डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा. आज सोमवार (8 अप्रैल) को राज्य के अधिकतर जिलों में तीन से चार डिग्री दिन का अधिकतम तापमान के गिरावट रहने का पूर्वानुमान है.रात्रि का  न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है.

ये भी पढ़ें: Bihar New CM: बिहार में नए मुख्यमंत्री के लिए BJP में हलचल तेज, सम्राट चौधरी सहित इन नेताओं को दिल्ली से बुलावा

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Published at : 08 Apr 2026 09:49 AM (IST)
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