नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने से पहले भावुक हुए बेटे निशांत, बोले- '20 साल में मेरे पिता ने...'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मंगलवार (7 अप्रैल) को सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर के दर्शन किए. इसके बाद वे अपने पिता नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने से पहले भावुक नजर आए. निशांत ने दर्शन करने के बाद अपने पिता की तारीफ की है.

इस दौरान उन्होंने बातचीत में निशांत ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में मेरे पिता ने जो काम किए हैं, उन्हें लोग भूल नहीं पाएंगे. मैं उनसे अपील करता हूं कि वे मुझ पर, हमारी पार्टी पर और मेरे पिता पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें.

'पिता के कार्यों को लोग कभी नहीं भूलेंगे'

निशांत कुमार ने आगे कहा कि पिछले दो दशकों में उनके पिता द्वारा किए गए कार्यों को लोग कभी नहीं भूलेंगे. उन्होंने जनता से उनके, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और उनके पिता के प्रति समर्थन बनाए रखने की अपील की.

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं . नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना लगभग तय है. वैसे तो जनता दल यूनाइटेड की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पार्टी के कुछ कार्यकर्ता निशांत कुमार को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं.

हरिहर नाथ मंदिर दर्शन को लेकर क्या कहा?

सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर के दर्शन के बाद संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय बाद यहां आया हूं. करीब 20 साल पहले मैं बाबा हरिहर नाथ मंदिर में अक्सर आया करता था. निशांत के मंदिर परिसर में पहुंचते ही मौजूद जदयू के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल-मालाओं के साथ स्वागत किया. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समर्थक मौजूद रहे.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की चर्चा है. इसी बीच, नई सरकार में निशांत के उपमुख्यमंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि, जदयू के कार्यकर्ता उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं. राजनीति में आने के बाद निशांत सार्वजनिक रूप से लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं.

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