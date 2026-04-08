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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के बिहार छोड़ने से पहले भावुक हुए बेटे निशांत, बोले- '20 साल में मेरे पिता ने...'

नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने से पहले भावुक हुए बेटे निशांत, बोले- '20 साल में मेरे पिता ने...'

Nishant Kumar News: निशांत कुमार ने दावा किया कि बिहार के लिए उनके पिता नीतीश कुमार ने जितने काम किए हैं, उन्हें कोई भूल नहीं पाएगा. उन्होंने नीतीश कुमार से निवेदन किया है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 08 Apr 2026 07:08 AM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मंगलवार (7 अप्रैल) को सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर के दर्शन किए. इसके बाद वे अपने पिता नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने से पहले भावुक नजर आए. निशांत ने दर्शन करने के बाद अपने पिता की तारीफ की है.

इस दौरान उन्होंने बातचीत में निशांत ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में मेरे पिता ने जो काम किए हैं, उन्हें लोग भूल नहीं पाएंगे. मैं उनसे अपील करता हूं कि वे मुझ पर, हमारी पार्टी पर और मेरे पिता पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें.

'पिता के कार्यों को लोग कभी नहीं भूलेंगे'

निशांत कुमार ने आगे कहा कि पिछले दो दशकों में उनके पिता द्वारा किए गए कार्यों को लोग कभी नहीं भूलेंगे. उन्होंने जनता से उनके, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और उनके पिता के प्रति समर्थन बनाए रखने की अपील की.

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं . नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना लगभग तय है. वैसे तो जनता दल यूनाइटेड की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पार्टी के कुछ कार्यकर्ता निशांत कुमार को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं.

हरिहर नाथ मंदिर दर्शन को लेकर क्या कहा?

सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर के दर्शन के बाद संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय बाद यहां आया हूं. करीब 20 साल पहले मैं बाबा हरिहर नाथ मंदिर में अक्सर आया करता था. निशांत के मंदिर परिसर में पहुंचते ही मौजूद जदयू के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल-मालाओं के साथ स्वागत किया. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समर्थक मौजूद रहे.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की चर्चा है. इसी बीच, नई सरकार में निशांत के उपमुख्यमंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि, जदयू के कार्यकर्ता उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं. राजनीति में आने के बाद निशांत सार्वजनिक रूप से लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: नीतीश कुमार के बेटे निशांत पहुंचे हरिहरनाथ मंदिर, नई सरकार में बनेंगे मंत्री? कहा- 'इस बार…'

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Published at : 08 Apr 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
Sonepur News JDU NITISH KUMAR BIHAR NEWS NISHANT KUMAR
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