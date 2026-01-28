बिहार में आज वर्षा और बज्रपात की चेतावनी, 4 जिलों में भारी बरसात और तेज हवा का अलर्ट

बिहार में कड़ाके की ठंड के बाद 14 जनवरी से मौसम में बदलाव आया और धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो चुकी है. लेकिन आज बुधवार को राज्य के कई जिलों के तापमान में गिरावट होने की संभावना है तो उत्तर बिहार के कई जिलों में वर्षा, मेघगर्जन और बज्रपात की प्रबल संभावना बन रही है.

इसका असर उत्तर बिहार के पश्चिमी और मध्य इलाके के 10 जिलों में देखने को मिल सकता है. परंतु चार जिलों को एलर्ट मोड पर रखा गया है. राज्य के अधिकांश जिलों में आज अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान दो से चार डिग्री गिरावट रहने की सम्भावना है.

30-40 KM की तेज हवा चलने की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र पटना में राज्य के चार जिले पश्चिम-चंपारण, पूर्वी-चंपारण, गोपालगंज एवं सिवान जिलों में हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा के साथ-साथ बिजली चमकने, मेघ गर्जन और वज्रपात तथा इन जिलों के कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर की तेज हवा चलने की बड़ी चेतावनी दी गई है.

10 जिलों में बदलेगा मौसम

हालांकि इन 4 जिलों के अलावा शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण जिले में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या बादल छाए रहने की संभावना बन रही है. इसके साथ ही उत्तर बिहार के अधिकांश जिला और दक्षिण बिहार के सटे हुए जिले पटना, बेगूसराय, खगड़िया भोजपुर बक्सर के तापमान में गिरावट की संभावना है.

गया में घने कोहरे की चेतावनी

इसको लेकर उत्तर बिहार के कई जिलों में घना कोहरा भी छाये रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज सुबह गया जिले में घना कोहरा की चेतावनी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. हालांकि कल गुरुवार से पहले की तरह मौसम होने का पूर्वानुमान बताया गया है. लेकिन आज उत्तर बिहार के अधिकांश जिला तथा दक्षिन बिहार के जिलों में मौसम में बदलाव रहने की प्रबल संभावना बन रही है.

मंगलवार को कैसा रहा तापमान

हालांकि बीते मंगलवार को राज्य के तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं रहे. सोमवार की अपेक्षा अधिकतम तापमान में वृद्धि रही. न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली. मंगलवार को सबसे अधिक दिन का तापमान किशनगंज में 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई तो सबसे कम मुजफ्फरपुर में 23.5 डिग्री दिन का तापमान रहा. पटना में 23.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

8 जिलों में 10 डिग्री से नीचे तापमान

न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिली. सबसे कम न्यूनतम तापमान समस्तीपुर में 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई तो कुल 8 जिलों में 10 डिग्री से नीचे न्यूनतम तापमान रहा. अन्य सभी जिलों में 10 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किये गये. सबसे अधिक बांका में 17.9 डिग्री सेल्सियस रात्रि और सुबह का न्यूनतम तापमान रहा. राजधानी पटना में 13.7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.