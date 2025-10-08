सांसद अरुण भारती को लेकर बड़ी खबर, सिकंदरा या राजापाकड़ से लड़ सकते हैं चुनाव

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं. सूत्रों की मानें तो अरुण भारती सिकंदरा विधानसभा सीट या राजापाकड़ विधानसभा सीट से मैदान में उतर सकते हैं. इन दोनों में से किसी एक विधानसभा सीट से उन्हें लड़ाया जा सकता है.

अरुण भारती अभी जमुई से सांसद है. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने राजनीति में एंट्री ली और वे यहां से जीतकर सांसद बन गए. बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी बिहार में खुद का भविष्य देख आगे के लिए रणनीति बना रही है. पार्टी का जो एजेंडा है 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट', उस विजन पर काम करना चाहती है. यही वजह है कि चिराग पासवान बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं. अब देखना होगा कि एनडीए में उन्हें कितनी सीटें दी जाती हैं.