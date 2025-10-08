बिहार चुनाव 2025: सीटों को लेकर जीतन राम मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू! बोले- 'हो न्याय अगर…'

एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है. जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के कारण ये पेंच फंसा हुआ है. इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है. इससे बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है. बुधवार (08 अक्टूबर, 2025) को जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर इशारों-इशारों में बड़ी बात कह दी.

अपने पोस्ट में जीतन राम मांझी ने लिखा, "हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, HAM वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी ना उठाएंगे." जीतन राम मांझी ने इस पोस्ट में चुनाव और सीटों को लेकर भले कुछ खुलकर नहीं लिखा हो लेकिन इसका क्या मतलब है ये समझने वाले समझ रहे हैं.

2020 में भी सात सीटों पर लड़ी थी मांझी की पार्टी

बता दें कि इस बार (2025) एनडीए में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी को सात सीटें दी जा रही हैं. हालांकि मांझी की मांग है कि 15 सीट मिले. वे चाहते हैं कि उनकी पार्टी मान्यता प्राप्त बन जाए इसलिए वे अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं. दूसरी ओर 2020 के विधानसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो उस वक्त भी उनकी पार्टी को सात सीटें मिली थीं. सात में से चार सीटों पर 'हम' के प्रत्याशियों की जीत हुई थी.

जीतने वाली चार सीटों में इमामगंज, बाराचट्टी, सिकंदरा और टेकारी हैं. वहीं जिन तीन सीटों पर पार्टी की हार हुई थी वो हैं कुटुंबा, मखदुमपुर और कसबा. इस बार के चुनाव में हम पार्टी की मांग है कि शेरघाटी और अतरी से भी मौका दिया जाए. अब देखना होगा कि मांझी की पार्टी को कितनी और कौन-कौन सी सीटें इस बार दी जाती हैं.

