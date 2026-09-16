UCC विवाद: जेडीयू को RJD का सरकार बनाने का ऑफर, कांग्रेस सहमत? JDU ने साफ किया रुख

बिहार में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने UCC के मुद्दे पर JDU को महागठबंधन के साथ आने और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का सुझाव दिया था. इस पर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि भाई वीरेंद्र के बयान का कोई महत्व नहीं है और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि JDU का रुख स्पष्ट है और पार्टी NDA के साथ है.

रामकृपाल यादव ने भाई वीरेंद्र के बयान को खारिज करते हुए कहा कि JDU पिछले 20-22 वर्षों से NDA के साथ है और आगे भी BJP और NDA के साथ मिलकर सरकार चलाती रहेगी. उन्होंने कहा कि RJD विधायक का बयान राजनीतिक रूप से कोई बदलाव नहीं करने वाला है.

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JDU बोली- ड्राफ्ट देखकर तय होगा रुख

इस मुद्दे पर JDU प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि UCC के प्रस्तावित प्रारूप को अभी देखा जाना बाकी है. उन्होंने कहा कि पार्टी ड्राफ्ट सामने आने के बाद उसके प्रावधानों का अध्ययन करेगी और जहां सुधार की जरूरत होगी, वहां अपनी बात रखेगी. JDU की ओर से कहा गया है कि अभी से समर्थन या विरोध की स्थिति तय करना उचित नहीं है.

संजय झा अमित शाह से करेंगे चर्चा

JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से UCC को लेकर बातचीत करने की बात सामने आई है. पार्टी नेताओं के मुताबिक, इस चर्चा में JDU का पुराना रुख और व्यापक परामर्श की जरूरत का मुद्दा रखा जा सकता है.

कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना

बिहार कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने अमित शाह के बयान को लेकर BJP पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि NDA के सहयोगी दलों से पर्याप्त चर्चा किए बिना UCC पर बयान दिए जा रहे हैं. कांग्रेस नेता ने JDU से NDA सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग भी की. ये कांग्रेस नेता के राजनीतिक आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

फिलहाल UCC को लेकर बिहार में अलग-अलग दलों के रुख सामने आ रहे हैं. JDU के कई नेताओं ने व्यापक विचार-विमर्श और प्रस्तावित ड्राफ्ट देखने की बात कही है, जबकि RJD और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर BJP की आलोचना की है.

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