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बिहार छोड़िए... अनंत सिंह के यहां पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान? जानें क्या कहा

अनंत सिंह की बेटी की शादी के लिए करीब 10 बीघे जमीन पर विशाल पंडाल बनाया जा रहा है. शादी में देश-विदेश से मेहमानों को बुलाने और भव्य तैयारियों की वजह से यह चर्चा का विषय बना हुआ है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 08 Nov 2026 11:51 AM (IST)
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बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी की शादी इन दिनों चर्चा में है. शादी में कौन-कौन शामिल होगा, इसे लेकर लोगों में उत्सुकता है. अब अनंत सिंह ने खुद मेहमानों को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

रविवार (08 नवंबर) को दिवाली के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि शादी का न्योता सिर्फ बिहार और भारत तक सीमित नहीं है. पाकिस्तान से भी मेहमान आएंगे. उन्होंने कहा कि उनके चाहने वाले देश-विदेश में हैं. सभी को शादी में बुलाया जा रहा है. उधर, शादी की तैयारियां भी जोर-शोर से चल रही हैं.

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अनंत सिंह से पूछा गया कि उन्होंने बेटी की शादी में किन लोगों को न्योता दिया है? इस पर उन्होंने कहा कि उनके जितने भी दोस्त और यार हैं, सभी को कार्ड भेजा जा रहा है. जो बालिग दोस्त हैं, उन्हें शादी में बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मोबाइल नंबर उनके पास हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है.

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बोले- पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आएंगे लोग

अनंत सिंह ने कहा कि शादी में सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान से भी मेहमान आएंगे. उन्होंने कहा कि उनके चाहने वाले केवल बिहार या भारत में नहीं हैं, बल्कि विदेशों में भी हैं. इसलिए हर जगह से लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है. पाकिस्तान से मेहमान आने की उनकी इस बात ने शादी को और चर्चा में ला दिया है.

10 बीघे में तैयार हो रहा भव्य पंडाल

शादी की तैयारियां अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां (लदमा) में शुरू हो चुकी हैं. यहां करीब 10 बीघे जमीन पर विशाल पंडाल बनाया जा रहा है. इसके लिए टेंट और पंडाल लगाने का सामान मंगाया गया है. खास बात यह है कि मजदूरों को उत्तर प्रदेश से बुलाया गया है. बड़े स्तर पर हो रही तैयारियों से शादी के भव्य आयोजन का अंदाजा लगाया जा सकता है.

विदेशी फूलों से होगा मेहमानों का स्वागत

शादी में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, स्वागत में विदेशी फूलों का इस्तेमाल होगा. इसके लिए विदेश से फूल मंगवाने का ऑर्डर दिया गया है. अनंत सिंह की बेटी की शादी में देश-विदेश से मेहमानों को बुलाने और भव्य तैयारियों की वजह से यह आयोजन बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 08 Nov 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
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