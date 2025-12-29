बिहार के उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम इलाके इन दिनों गंभीर ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं. मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले तीन दिनों तक शीतलहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

जानकारी के अनुसार, जहानाबाद में इस समय भीषण शीतलहर का कहर जारी है. जबकि अररिया के फारबिसगंज, गया, बक्सर, औरंगाबाद और अरवल में घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है.

राजगीर में दर्ज किया गया 6.8 डिग्री सेल्सियस

नालंदा जिले के राजगीर को इस समय प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान माना जा रहा है, जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पूरे राज्य में सुबह और शाम में घना कोहरा सड़कों पर आवागमन के लिए बाधक बन रहा है. चल रही बर्फीली हवाओं ने ठंड को और भयावह बना दिया है. जिले का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

शीतलहर के कारण अस्त-व्यस्त हो गया जनजीवन

सीतामढ़ी समेत कई जिलों में पिछले 15 दिनों से सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे. धूप न निकलने और लगातार शीतलहर के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बाजारों में भीड़ कम है और लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं. मौसम विशेषज्ञ डॉ. राम ईश्वर प्रसाद का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतलहर और तेज हो सकती है और अगले कुछ दिनों तक यही हाल रहेगा.

प्रशासन ने बढ़ा दी सभी शिक्षण संस्थानों की छुट्टियों की अवधि

ठंड और कम तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों की छुट्टियों की अवधि बढ़ा दी है. प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी, कोचिंग और 12वीं तक की सभी कक्षाओं में शैक्षणिक गतिविधियां 31 दिसंबर तक स्थगित रहेंगी. कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होंगी.

पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरते तापमान और तेज शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है. लोगों से सतर्क रहने और बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है.

ये भी पढ़िए- बिहार: मुंगेर में 3 नक्सलियों ने हथियारों के साथ किया सरेंडर, दो पर था 3-3 लाख का इनाम