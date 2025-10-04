टीआरई 4 परीक्षा में फुल सीट पर बहाली निकालने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी पटना कॉलेज के गेट पर एकजुट हुए. शनिवार को बारिश के बीच धरना प्रदर्शन किया. सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये लोग मार्च करते हुए सीएम आवास पर जाना चाहते थे, लेकिन आगे बढ़ने की अनुमति नहीं थी. पुलिस ने पटना कॉलेज के गेट पर ही रोक दिया. भारी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात थे.

अभ्यर्थियों को खदेड़कर हटाया गया

आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि "नीतीश सरकार ठगने का काम की है. एक लाख 20 हजार पदों पर बहाली निकालने का वादा सरकार की थी, लेकिन सिर्फ 26 हजार पदों पर बहाली होगी. यह वादा खिलाफी है. आज हम लोग मार्च करते हुए सीएम आवास पर जाना चाहते थे. मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे. लेकिन हमलोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है."

अभ्यर्थियों ने ये भी कहा कि "दो तीन दिनों में चुनाव की तारीखों का एलान हो जाएगा. आचार सहिता लगने से पहले हम लोग चाहते हैं कि एक लाख 20 हजार पदों पर भर्ती निकाली जाए नहीं तो बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार को सबक सिखा देंगे. वोट का बहिष्कार भी किया जाएगा. बहाली के नाम पर सरकार बेवाकूफ बनाने का काम करती है."

बता दें कि सरकार ने घोषणा की है कि 26 हजार पदों पर ही बहाली होगी. जो वैकेंसी की घोषणा हुई है उसमें वृद्धि नहीं होगी. आगे फिर से TRE-5 में और वैकेंसी निकाली जाएगी. दिसंबर में परीक्षा होगी, जनवरी में नतीजे आएंगे. 16 से 19 दिसंबर के बीच TRE-4 की परीक्षा होगी. परिणाम 20 से 26 जनवरी 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे.

दिसंबर में होगी चौथे चरण की परीक्षा

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के जरिए शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-1, TRE-2, TRE-3 के तहत लाखों युवाओं को नौकरी मिल चुकी है. अब जल्द ही BPSC शिक्षक भर्ती के चौथे चरण की परीक्षा होनी है. इस भर्ती के तहत प्राथमिक (कक्षा 1-5), मिडिल स्कूल (कक्षा 6-8), सेकेंडरी (कक्षा 9-10) और सीनियर सेकेंडरी (कक्षा 11-12) शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.

इसे लेकर अभ्यार्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि TRE 4 में फुल सीट के साथ बहाली निकाली जाए. चुनावी वर्ष में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है. सरकार दावा कर रही है कि लाखों युवाओं को रोजगार दिया गया. बहाली की गई, लेकिन इन्हीं मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी भी हो रही है.

