Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार STET का नया शेड्यूल हुआ जारी, 21 नवंबर को होगा एग्जाम

बिहार STET का नया शेड्यूल हुआ जारी, 21 नवंबर को होगा एग्जाम

बिहार STET 2026 की 4 नवंबर को होने वाली परीक्षा की तारीख बदलकर 21 नवंबर कर दी गई है. BSEB ने नोटिस जारी किया है. अभ्यर्थी 24 अक्टूबर से संशोधित एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 22 Oct 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026 की तारीख में बदलाव किया गया है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है. पहले 4 नवंबर को होने वाली परीक्षा अब 21 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 4 नवंबर को निर्धारित थी, उन्हें अपने एडमिट कार्ड में बदलाव की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए.

BSEB के मुताबिक, 4 नवंबर को केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की परीक्षा भी आयोजित होनी है. इसी वजह से बिहार STET की परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है. परीक्षा की अन्य तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Bihar News: भागलपुर में पति-पत्नी की हत्या, सुबह-सुबह डबल मर्डर से थर्रा उठा बिहार

STET 2026 की परीक्षा पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आयोजित होनी है. केवल 4 नवंबर को होने वाली परीक्षा की तारीख बदली गई है. बाकी अभ्यर्थियों को अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा में शामिल होना होगा.

24 अक्टूबर से डाउनलोड कर सकेंगे संशोधित एडमिट कार्ड

जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा की तारीख बदली गई है, वे 24 अक्टूबर 2026 से अपना संशोधित एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए अभ्यर्थियों को बिहार STET की आधिकारिक वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in पर जाना होगा.

बिहार STET एक राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसका आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करती है. इस परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी MCQ प्रकार के होंगे. परीक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विभिन्न विषयों के लिए आयोजित की जाती है.

STET पास करने वाले उम्मीदवार बिहार में कक्षा 9वीं से 12वीं तक शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता हासिल कर सकते हैं. हालांकि, परीक्षा पास करना अपने आप में नौकरी की गारंटी नहीं है. भर्ती के लिए संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया और पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है.

पटना में दुर्गा विसर्जन के दौरान नाबालिग की गोली मारकर हत्या, बवाल और तोड़फोड़

BPSC TRE 4.0 के लिए भी आवेदन जारी

इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4.0 के लिए भी आवेदन प्रक्रिया चल रही है. इस भर्ती में करीब 33,320 पदों पर नियुक्ति की बात कही गई है. STET पास और परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना में पात्रता संबंधी शर्तें देखना जरूरी है.

और पढ़ें
Published at : 22 Oct 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Bihar STET Exam BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar News: भागलपुर में पति-पत्नी की हत्या, सुबह-सुबह डबल मर्डर से थर्रा उठा बिहार
भागलपुर में पति-पत्नी की हत्या, सुबह-सुबह डबल मर्डर से थर्रा उठा बिहार
बिहार
पटना में दुर्गा विसर्जन के दौरान नाबालिग की गोली मारकर हत्या, बवाल और तोड़फोड़
पटना में दुर्गा विसर्जन के दौरान नाबालिग की गोली मारकर हत्या, बवाल और तोड़फोड़
बिहार
बिहार MLC चुनाव से पहले सरकार की शिक्षकों को सौगात, अनुदान राशि जारी
बिहार: MLC चुनाव से पहले सरकार की शिक्षकों को सौगात, अनुदान राशि जारी
बिहार
सौरव दास-आशुतोष रांका की जमानत पर चिराग पासवान बोले- 'अगर बार-बार…'
सौरव दास-आशुतोष रांका की जमानत पर चिराग पासवान बोले- 'अगर बार-बार…'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR विवाद: जल्द होगी विपक्ष की बैठक, CJP आक्रामक, BJP का भी प्लान, UP में EC का एक्शन
SIR विवाद: जल्द होगी विपक्ष की बैठक, CJP आक्रामक, BJP का भी प्लान, UP में EC का एक्शन
मध्य प्रदेश
MP में राज्यसभा उप चुनाव का ऐलान, 12 नवंबर को वोटिंग और काउंटिंग
MP में राज्यसभा उप चुनाव का ऐलान, 12 नवंबर को वोटिंग और काउंटिंग
इंडिया
'मुझे तुम पर गर्व और...', बेटे रेहान की प्रदर्शन वाली फोटो हटाने पर प्रियंका वाड्रा इमोशनल
'मुझे तुम पर गर्व और...', बेटे रेहान की प्रदर्शन वाली फोटो हटाने पर प्रियंका वाड्रा इमोशनल
ओटीटी
Ramayana OTT Release: रणबीर कपूर की 'रामायण' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? कैसे देख सकेंगे फिल्म? जानें- सारी डिटेल्स
'रामायण' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? कैसे देख सकेंगे फिल्म? जानें- सारी डिटेल्स
क्रिकेट
अमित मिश्रा के विराट कोहली पर गंभीर आरोप, बोले- वापसी का भरोसा, फिर फोन तक नहीं उठाया
अमित मिश्रा के विराट कोहली पर गंभीर आरोप, बोले- वापसी का भरोसा, फिर फोन तक नहीं उठाया
दिल्ली NCR
तिहाड़ से बाहर आए सौरव दास ने बोला कुछ ऐसा, हंस पड़े लोग
तिहाड़ से बाहर आए सौरव दास ने बोला कुछ ऐसा, हंस पड़े लोग
इंडिया
CJP के सौरव दास-आशुतोष रांका को क्राइम ब्रांच ने बुलाया, नोटिस में क्या लिखा?
CJP के सौरव दास-आशुतोष रांका को क्राइम ब्रांच ने बुलाया, नोटिस में क्या लिखा?
शिक्षा
UP TGT भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव, अब TET पास करना अनिवार्य
UP TGT भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव, अब TET पास करना अनिवार्य
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget