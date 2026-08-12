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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअमित शाह की गैरहाजिरी पर खरगे का हमला, बिहार के मंत्री ने पलटवार कर कहा- ‘कांग्रेस के एजेंडे में छात्र-युवा नहीं’

अमित शाह की गैरहाजिरी पर खरगे का हमला, बिहार के मंत्री ने पलटवार कर कहा- ‘कांग्रेस के एजेंडे में छात्र-युवा नहीं’

Parliament Monsoon Session: अमित शाह की गैरहाजिरी पर खरगे के हमले के बाद बिहार के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पलटवार किया. बोले- कांग्रेस के एजेंडे में छात्र और युवा नहीं, बयान विरोधाभासी हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Aug 2026 05:38 PM (IST)
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संसद में छात्र आंदोलन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एजेंडे में छात्र और युवा कभी रहे ही नहीं, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं.

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस जहां खुद फंसती है, वहां मुद्दों को नजरअंदाज करने की बात करती है और जहां उसे राजनीतिक फायदा दिखता है, वहां मुद्दा उठाती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बयानों में ही विरोधाभास दिखाई देता है. तिवारी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर संवेदनशील है, जबकि विपक्ष की सोच अलग है.

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खड़गे ने अमित शाह की गैरहाजिरी पर उठाए सवाल

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा था. खरगे ने कहा कि जिस बिल से किसी मंत्री का नाम जुड़ा होता है और किसी कारण से वह अनुपस्थित रहते हैं तो यह अलग बात है, लेकिन रोजाना सदन में गैरहाजिरी ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए.

‘सरकार जवाब दे, विपक्ष अपने रुख पर कायम’

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि छात्र आंदोलन और अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल अपने रुख पर कायम हैं. उन्होंने मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए. खरगे ने कहा कि विपक्ष की मांग शुरू से स्पष्ट रही है और वह अपने मुद्दों से पीछे नहीं हटेगा.

बीजेपी ने लगाया चर्चा से भागने का आरोप

वहीं बीजेपी की ओर से विपक्ष पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि वह सदन में चर्चा नहीं होने देना चाहता. बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार छात्र मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री भी जवाब देने को तैयार हैं. सत्ता पक्ष का दावा है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है, जबकि सरकार तथ्यों के साथ जवाब देने के लिए तैयार है. इस मुद्दे को लेकर संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव जारी है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 12 Aug 2026 05:38 PM (IST)
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Delhi News Patna News BIHAR NEWS
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