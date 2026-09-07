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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटईशान किशन की सेहत पर गर्लफ्रेंड ने जताई चिंता, 'चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी...'

ईशान किशन की सेहत पर गर्लफ्रेंड ने जताई चिंता, 'चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी...'

Ishan Kishan: गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया ने ईशान किशन के लिए एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी की बात की. ईशान ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में 270 रनों की शानदार पारी खेली.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 07 Sep 2026 07:42 PM (IST)
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ईस्ट जोन और साउथ जोन के बाच 2026 दलीप ट्रॉफी का फाइनल चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए उतरी ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने दमदार पारी खेलते हुए 270 रन बनाए, जिसमें 30 चौके और 7 छक्के शामिल रहे. चेन्नई की गर्मी में इस पारी के दौरान ईशान को थोड़ा असहज भी महसूस हुआ था, जिसके चलते वह 250 रन के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे थे. इस पर उनकी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया ने चिंता जताई. हालांकि बाद में वह दोबारा बैटिंग के लिए आए थे.

अदिति ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी पर बात की. इसके अलावा उन्होंने शब्दों से ईशान पर प्यार बरसाया. उन्होंने कहा कि इस पारी को रनों से नहीं बल्कि उनकी मजबूती से याद रखा जाएगा. उन्होंने यह स्टोरी तब शेयर की, जब ईशान 250 रन के स्कोर पर थे. 

उन्होंने लिखा, "चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी में 250 रन. कुछ पारियां रनों से गिनी जाती हैं, लेकिन इसे मजबूती से गिना जाएगा. तुम पर गर्व है ईशू." अदिति की यह स्टोरी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस स्टोरी से एक बार फिर दोनों के रिश्ते पर कहीं न कहीं मोहर लगती हुई नजर आ रही है. 

ईस्ट जोन ने बनाया बड़ा टोटल 

खिताबी मुकाबले में ईस्ट जोन टॉस जीतकर बैटिंग के लिए मैदान पर उतरी. टीम ने पहला दिन समाप्त होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 385 रन बना लिए थे. टीम के लिए ईशान किशन 111 रन पर और कुमार कुशाग्र 63 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे थे. 

दूसरे दिन भी दोनों ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी. ईशान ने 270 रनों की पारी खेली, जबकि कुशाग्र ने 8 चौके और 5 छक्के लगाकर 101 रन बनाए. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 230 (287 गेंद) रनों की साझेदारी की. यह पारी की सबसे बड़ी साझेदारी रही. टीम 708 रन पर ऑलआउट हुई. इसके साथ दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ. इस दौरान साउथ जोन के लिए त्रिपुरण विजय ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए. 

 

यह भी पढ़ें: भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक होगा 3 अक्टूबर, एक दिन में 2 देशों से खेलेगी टीम इंडिया

Published at : 07 Sep 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Aditi Hundia ISHAN KISHAN Duleep Trophy Final
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