अनंत सिंह और नीरज कुमार आमने-सामने बैठे, क्या हुई बात? जानें

बिहार विधान परिषद की पटना स्नातक सीट पर चुनाव से पहले जेडीयू खेमे में सियासी हलचल तेज हो गई है. मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह और पार्टी के मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार सोमवार को जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे. दोनों नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के साथ करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में बैठक की. सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बातें हुईं?

यह जान लें कि बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के अलावा मंत्री श्रवण कुमार, एमएलसी संजय गांधी और निशांत कुमार भी मौजूद रहे. पहले जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई, इसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई.

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अनंत सिंह ने बैठक के बाद साधी चुप्पी

बैठक खत्म होने के बाद अनंत सिंह बिना कोई बयान दिए पार्टी कार्यालय से निकल गए. वहीं, नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी में आपसी समन्वय की कोई कमी नहीं है. पत्रकारों ने पूछा कि अनंत सिंह आपका विरोध कर रहे थे. इस पर नीरज कुमार ने कहा आज आप कोई उनका बयान सुने हैं? उन्होंने कहा कि अनंत सिंह आज उनके समर्थन में हैं और उनके पुराने बयानों से कोई मतलब नहीं है.

नीरज बोले- NDA के सभी विधायक देंगे समर्थन

नीरज कुमार से जब पूछा गया कि क्या अनंत सिंह उनका समर्थन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वह जेडीयू के विधायक हैं और निश्चित तौर पर समर्थन करेंगे. नीरज ने दावा किया कि NDA के सभी विधायक उनके साथ हैं और पालीगंज से लेकर रजौली तक उन्हें समर्थन मिलेगा.

4 सितंबर को अनंत ने खोला था मोर्चा

दरअसल, 4 सितंबर को अनंत सिंह ने नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलते हुए एमएलसी चुनाव में डॉ. अनुज सिंह को समर्थन देने का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि उनके 26 विधानसभा क्षेत्रों में जो भी समर्थक हैं, वे अनुज सिंह का साथ देंगे. अनुज सिंह नीरज कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. इस बयान के बाद अनंत सिंह को आज जेडीयू कार्यालय बुलाया गया था.

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