Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBHU के 48%, AMU के 47% छात्रों को हॉस्टल नसीब, लेकिन DU का क्यों इतना बुरा हाल

BHU के 48%, AMU के 47% छात्रों को हॉस्टल नसीब, लेकिन DU का क्यों इतना बुरा हाल

देश के टॉप विश्वविद्यालयों में गिने जाने वाले डीयू में हर साल हजारों छात्र एडमिशन लेते हैं, लेकिन रहने की सुविधाओं के मामले में यह संस्थान बीएचयू और AMU से काफी पीछे छूट गया है.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 07 Sep 2026 08:04 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के सत्य निकेतन इमारत हादसे में बचाव अभियान का काम पूरा हो गया है. पुलिस के मुताबिक कुल 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था,जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों का अभी इलाज चल रहा है. ये हादसा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है, जिसमें सबसे अहम ये है कि दिल्ली के छात्रों को AMU और BHU जैसे विश्वविद्यालय की तरह हॉस्टल की सुविधा क्यों नहीं मिल सकती?

BHU और AMU से पीछे छूट गया DU

देश के टॉप विश्वविद्यालयों में गिने जाने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में हर साल देश-विदेश से हजारों छात्र एडमिशन लेते हैं, लेकिन रहने की सुविधाओं के मामले में यह संस्थान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) से काफी पीछे छूट गया है. दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों और विभागों में लगभग 2.5 लाख छात्र पढ़ते हैं, लेकिन पूरे विश्वविद्यालय में कुल हॉस्टल क्षमता महज 7,000 सीटों की है. इसका मतलब है कि डीयू में सिर्फ 3 फीसदी से कुछ अधिक छात्रों को ही हॉस्टल मिल पाता है. वहीं  BHU और AMU अपने लगभग आधे छात्रों को परिसर में रहने की सुविधा देता है.

1922 में सेंट स्टीफन, हिंदू और रामजस कॉलेज के साथ शुरू हुए दिल्ली विश्वविद्यालय से आज करीब 90 कॉलेज संबद्ध हैं. हालांकि, इनमें से केवल 20 कॉलेजों के पास ही अपना हॉस्टल है. डीयू में बसे ज्यादा हॉस्टल 1948 से 1970 के दशक में बने हैं.  1970 के दशक में जब डीयू से संबद्ध 40 कॉलेज थे और छात्रों की संख्या करीब 82 हजार थी, तब हॉस्टल में 3 से 4 हजार छात्रों के रहने की व्यवस्था थी. उस समय करीब 5 फीसदी छात्रों को हॉस्टल मिल जाता था. बीते दशकों में छात्रों की संख्या तीन गुना बढ़कर 2.5 लाख पहुंच गई है, लेकिन हॉस्टल की क्षमता उस अनुपात में नहीं बढ़ सकी.

AMU और BHU में क्यों बेहतर हैं हालात?

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में हुई थी. इसे 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला. यहां कुल 36 हजार छात्रों पर 19 हॉल और 80 हॉस्टल उपलब्ध हैं. इनमें करीब 17,000 छात्रों के रहने की व्यवस्था है, यानी AMU अपने 47 फीसदी छात्रों को हॉस्टल की सुविधा देता है. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी. इसे एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय कहा जाता है. BHU में करीब 35 हजार कुल छात्रों में से 17,000 छात्र कैंपस हॉस्टलों में रहते हैं. 79 हॉस्टलों के साथ बीएचयू अपने 48 फीसदी छात्रो को रहने की सुविधा देता है.

निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार

दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 8-9 वर्षों के दौरान कोई भी बड़ा नया हॉस्टल बनकर तैयार नहीं हुआ है. नए प्रोजेक्ट्स अभी केवल कागजी मंजूरी या शुरुआती निर्माण के स्तर पर लटके हैं. मुखर्जी नगर के ढाका कॉम्प्लेक्स में 1,436 छात्रों की क्षमता वाले इस बड़े हॉस्टल का भूमि पूजन सितंबर 2025 में हुआ था, जिसका निर्माण कार्य अभी जारी है. हिंदू कॉलेज में नया बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल विस्तार योजना और मंजूरी चल रही है. मिरांडा हाउस में 120 बेड वाले नए हॉस्टल की घोषणा जुलाई 2026 में की गई थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य अभी शुरू होना बाकी है. हंसराज कॉलेज में हाल ही में नए हॉस्टल ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई है.

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
Read More
Published at : 07 Sep 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
BHU AMU Delhi Satya Niketan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
VIDEO: BRS MLC की अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू
VIDEO: BRS MLC की अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू
इंडिया
दून जमीन फर्जीवाड़ा: मुख्य आरोपी नवीन मित्तल पांच दिन की ED हिरासत में
दून जमीन फर्जीवाड़ा: मुख्य आरोपी नवीन मित्तल पांच दिन की ED हिरासत में
इंडिया
पहली बार बंगाल में अष्टमी के दिन बंद रहेगी शराब, शुभेंदु सरकार का ऐलान
पहली बार बंगाल में अष्टमी के दिन बंद रहेगी शराब, शुभेंदु सरकार का ऐलान
इंडिया
मां दुर्गा के 11 हाथ पर बवाल, बंगाल विज्ञापन पर भड़की TMC बोली…
मां दुर्गा के 11 हाथ पर बवाल, बंगाल विज्ञापन पर भड़की TMC बोली…
Advertisement

वीडियोज

Delhi Building Collapse: इमारत हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ! | Breaking News
Chitra Tripathi: हादसा नहीं, हत्या है! | Delhi Building Collapse | Satya Niketan | Delhi | CM Rekha
Delhi Building Collapse: Satya Niketan हादसे के बाद देखिए दिल्ली के अन्य PG की हालत! | Ground Report
Saharanpur Masjid Bulldozer Action: सहारनपुर मस्जिद विवाद में ASI की एंट्री | UP | CM Yogi |Breaking
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: दिल्ली हॅास्टल रेंट एग्रीमेंट आया सामने। Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
VIDEO: BRS MLC की अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू
VIDEO: BRS MLC की अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू
बिहार
अनंत सिंह और नीरज कुमार आमने-सामने बैठे, क्या हुई बात? जानें
अनंत सिंह और नीरज कुमार आमने-सामने बैठे, क्या हुई बात? जानें
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
ईशान किशन की सेहत पर गर्लफ्रेंड ने जताई चिंता, 'चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी...'
ईशान किशन की सेहत पर गर्लफ्रेंड ने जताई चिंता, 'चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी...'
इंडिया
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
इंडिया
मलबे में जिंदगियां और अरमान..., सत्य निकेतन हादसे को लेकर राहुल का हमला
मलबे में जिंदगियां और अरमान..., सत्य निकेतन हादसे को लेकर राहुल का हमला
एग्रीकल्चर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget