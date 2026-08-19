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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना, इन 3 जिलों को होगा बंपर फायदा

बिहार के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना, इन 3 जिलों को होगा बंपर फायदा

Bihar News In Hindi: मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा मार्ग को 4 लेन बनाने की मंजूरी पर CM सम्राट चौधरी ने PM मोदी का धन्यवाद किया. 82.578 किमी सड़क पर 3590 करोड़ खर्च होंगे.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 19 Aug 2026 05:49 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा मार्ग को 4 लेन बनाने की केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है. मुख्यमंत्री ने इसे बिहार के विकास और उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी के लिए बड़ी उपलब्धि बताया.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी–सोनबरसा खंड के 82.578 किलोमीटर मार्ग को 4-लेन मानक में अपग्रेड करने की मंजूरी से उत्तर बिहार में आवागमन और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी. उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर करीब 3,590.73 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे क्षेत्र में सड़क नेटवर्क मजबूत होगा और लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी.

यह भी पढ़ें- बिहार: सभी जिलों में बनेगी दंगा निरोधी दस्ता इकाई, सम्राट सरकार का फैसला

उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी को मिलेगा नया विस्तार

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि यह परियोजना उत्तर बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी. फोरलेन सड़क बनने से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनबरसा के बीच यात्रा आसान होगी. बेहतर सड़क सुविधा से उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि यह कदम ‘समृद्ध बिहार’ के संकल्प को मजबूत करेगा.

PM मोदी का जताया आभार, कहा- आधुनिक सड़क नेटवर्क की सौगात

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार बिहार को आधुनिक सड़क कनेक्टिविटी की सौगात दे रही है. उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में केंद्र का सहयोग महत्वपूर्ण है और ऐसी परियोजनाएं बिहार को विकास की नई दिशा देंगी.

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर भी बोले CM

एक अन्य पोस्ट में सम्राट चौधरी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने कहा कि 405 रणनीतिक रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण का निर्णय आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान की सफलता का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि तेजस, एएलएच हेलीकॉप्टर, टैंक, युद्धपोत और मिसाइलों से जुड़े उपकरणों का देश में निर्माण भारत की सामरिक क्षमता को मजबूत करेगा. साथ ही इससे भारतीय उद्योगों और एमएसएमई को भी बढ़ावा मिलेगा.

यह भी पढ़ें- तेजस्वी यादव पर भड़के गिरिराज सिंह, 'अपने ही गुट की सरकार का…'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 19 Aug 2026 05:49 PM (IST)
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