अरवल में बच्चों की थाली में निकले कीड़े! डर के मारे फेंका MDM

सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. बिहार के अरवल जिले में बुधवार (19 अगस्त) को कई स्कूलों में बच्चों की थाली में पहुंची सब्जी में कीड़े मिलने की शिकायत सामने आई. भोजन में कीड़े देखकर बच्चे सहम गए और उन्होंने खाना खाने से इनकार करते हुए अपनी थालियां फेंक दीं. मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के मुताबिक, नगर परिषद और सदर प्रखंड क्षेत्र के करीब 75 सरकारी स्कूलों में एजेंसी के माध्यम से मध्याह्न भोजन की सप्लाई की गई थी. भोजन परोसने के दौरान कई स्कूलों में सब्जी के अंदर छोटे-छोटे सफेद कीड़े दिखाई दिए. जैसे ही बच्चों और रसोइयों की नजर सब्जी में मौजूद कीड़ों पर पड़ी, स्कूल प्रशासन ने तुरंत भोजन परोसना बंद कर दिया. कई बच्चों ने डर के कारण अपनी थाली का खाना फेंक दिया.

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बच्चों ने बताया- थाली में कीड़े देखकर डर गए

सैदपुर ढाबा प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खनकुलीपुर और उमैराबाद प्राथमिक विद्यालय समेत कई स्कूलों में यह शिकायत सामने आई. बच्चों ने बताया कि वे खाना खाने बैठे थे. जैसे ही सब्जी थाली में डाली गई, उसमें छोटे-छोटे कीड़े दिखाई दिए. इसे देखकर वे डर गए और खाना खाने के बजाय थाली फेंक दी. घटना के बाद अभिभावकों में भी नाराजगी देखने को मिली. लोगों ने बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच, एजेंसी पर कार्रवाई के संकेत

मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है. जिला शिक्षा पदाधिकारी असगर हुसैन ने बताया कि मामले की जांच के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन को भेजा गया है. उन्होंने कहा कि जांच में अगर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. फिलहाल जिन स्कूलों में शिकायत मिली है, वहां भोजन की आपूर्ति रोक दी गई है.

एमडीएम की गुणवत्ता पर फिर उठे सवाल

सरकारी स्कूलों में बच्चों को पोषण देने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन योजना चलाई जाती है, लेकिन अरवल की इस घटना ने भोजन की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है.

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