सहरसा में पकड़ा गया शराब तस्कर, हिरासत में बिगड़ी हालत, परिवार बोला- पुलिस ने काट दी जीभ

बिहार के सहरसा जिले में शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए सोमन महतो की हालत न्यायिक हिरासत के दौरान बिगड़ गई. परिवार ने गंभीर आरोप लगाया है कि पुलिस की बेरहमी से हुई पिटाई के कारण उसकी जीभ कट गई और सिर में गंभीर चोटें आईं. इसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है.

सोमन महतो की पत्नी सुलेखा देवी ने बताया कि देर रात 2 बजे उन्हें फोन आया कि उनके पति की हालत बेहद खराब है और वह मुंह से लगातार खून बहा रहे हैं. सुलेखा देवी के अनुसार, "हमको रात में फोन आया कि हालत बिगड़ गई है. मैं तुरंत बख्तियारपुर पहुंची. वहां से हम लोग एम्बुलेंस से लेकर आए. पुलिस ने मेरे पति को बहुत मारा है. जीभ काट दी है और डंडों से पिटाई की है. परिजनों का दावा है कि सोमन की चोटें साफ बता रही हैं कि उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई है.

परिवार पिटाई का गलत लगा रहा आरोप- पुलिस

सहरसा के एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर ने परिवार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पुलिस कस्टडी में किसी तरह की मारपीट नहीं हुई. उन्होंने बताया कि कोई हाथापाई या प्रताड़ना नहीं हुई है. कस नगर पुलिस ने आज एक्साइज एक्ट की धारा 96(25) के तहत केस दर्ज किया था. दो अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की प्रक्रिया चल रही थी. इसी दौरान सोमन महतो को अचानक दौरा पड़ा और वह वाहन में चढ़ते समय गिर पड़े. उन्होंने कहा कि गिरने से ही सोमन की हालत बिगड़ी और चोटें आईं.

उपचार के लिए कई अस्पतालों में ले जाया गया

पुलिस ने बताया कि घटना के तुरंत बाद सोमन महतो को प्राथमिक उपचार के लिए मंद्रल अस्पताल ले जाया गया. फिर हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल, उसके बाद सूर्या अस्पताल रेफर किया गया. प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे पटना मेडिकल कॉलेज (PMCH) भेज दिया.

मामले को लेकर सवाल बरकरार

पुलिस लगातार मारपीट की बात से इनकार कर रही है, वहीं परिवार पुलिस कार्रवाई को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है. सोमन की जीभ कटने और सिर में गंभीर चोटों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिन्हें लेकर स्थानीय लोग भी चर्चा कर रहे हैं. फिलहाल सोमन महतो की हालत गंभीर बताई जा रही है और वह पटना में इलाजरत है. परिजन न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं पुलिस इसे मेडिकल कंडीशन से जुड़ा मामला बता रही है.

