सपा सांसद डिंपल यादव बोलीं- 'मनरेगा के नाम बदलना महात्मा गांधी का अपमान'

संसद से वीबी–जी राम जी विधेयक 2025 पारित होने पर विपक्ष ने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपमान के साथ इस योजना से जुड़े मजदूरों के साथ धोखा बताया है. समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है. वे पूरे देश को राम भरोसे छोड़ना चाहते हैं. यह महात्मा गांधी का अपमान है.”

सपा सांसद डिंपल यादव ने संसद परिसर में शुक्रवार (19 दिसंबर 2025) को पत्रकारों से बातचीत कर रहीं थीं, तब उन्होंने यह बात कही. यही नहीं डिंपल यादव ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को घेरा और कहा, “दोनों सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भाग रहीं हैं. पब्लिक प्रदूषण से परेशान है, बच्चों के फेफड़े प्रदूषण से खराब हो रहे हैं. ये लोग किसानों पर आरोप लगाते थे, लेकिन अब चीजें सामने आ चुकीं हैं. इस्नके पास कोई कार्य योजना नहीं है.”

जनता को ‘राम भरोसे’ छोड़ना चाहती बीजेपी

संसद में पास हुए VB-G RAM G बिल 2025 पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, "BJP सत्ता में बने रहने के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है. वे पूरे देश के लोगों को 'राम भरोसे' छोड़ना चाहते हैं. यह महात्मा गांधी का अपमान है. मनरेगा हर गांव के कोने-कोने तक पहुंचा था. इसलिए, उनके पास देने के लिए कुछ नया नहीं है, बस खुद को प्रमोट करने के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसलिए, उन्होंने इसी इरादे से इसका नाम बदला है."

प्रदूषण पर बीजेपी सरकारों को घेरा

सपा सांसद ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए बीजेपी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है. बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, इन्हें किसी की चिंता नहीं है. यहां अनाधिकृत तरीके से निर्माण चल रहे हैं. पहले पराली के नाम पर किसानों पर आरोप लगाया जाता था. अब चीजें सामने हैं.