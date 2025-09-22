PM मोदी की मां को गाली देने वाले वीडियो पर RJD का बड़ा दावा, कहा- 'BJP के विधायक...'

महुआ में तेजस्वी यादव की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई जिसका वीडियो सामने आने के बाद राजनीति तेज हो गई है. इस घटना के बाद अब आरजेडी की ओर से दावा किया गया है कि यह वीडियो पातेपुर के मौजूदा बीजेपी के विधायक लखेंद्र पासवान द्वारा क्रिएट और एडिट किया गया है. यह बीजेपी की सत्ता में बने रहने की हरकत का हिस्सा है.

दरअसल 20 सितंबर को वैशाली में तेजस्वी यादव की सभा थी जिसका वीडियो बीजेपी नेताओं की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किया गया था. इसमें प्रधानमंत्री की मां को लेकर अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था. अब महुआ से आरजेडी के विधायक डॉ. मुकेश रोशन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

वीडियो पूरी तरह से एडिडेट: मुकेश रोशन

आरजेडी के विधायक डॉ. मुकेश रोशन ने कहा, "वीडियो पूरी तरह से एडिटेड है और इसे बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान द्वारा क्रिएट करवाया गया है. सभा में हजारों की भीड़ थी, लेकिन तकनीकी कारणों से तेजस्वी यादव का भाषण साफ सुनाई नहीं दे रहा था. इसके बावजूद बीजेपी ने वीडियो एडिटिंग कर यह दिखाने की कोशिश की कि मंच से गाली दी गई."

डॉ. मुकेश रोशन ने कहा कि इतना गिरकर राजनीति नहीं होना चाहिए. सत्ता में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का यह प्रयास निंदनीय है. हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं में ऐसा अनुशासन है कि कभी किसी को अपमानित नहीं किया जाता.

'वास्तविक मुद्दों पर होनी चाहिए चर्चा'

आरजेडी विधायक ने आरोप लगाया कि बिहार में बेरोजगारी और महंगाई जैसे वास्तविक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हर यात्रा में लोगों को रोजगार और सरकारी नीतियों की जानकारी देने पर ध्यान देते हैं. हमें बेरोजगारी और महंगाई पर काम करना चाहिए, न कि किसी के मां-बाप को गाली देकर झूठा वीडियो बनाना चाहिए.

