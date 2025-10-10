हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार की 44 सीटों पर RJD प्रत्याशियों के नाम लगभग तय! सामने आ गई संभावित कैंडिडेट लिस्ट, आप भी देखें

Bihar RJD Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले RJD ने 44 सीटों के संभावित प्रत्याशियों की सूची लगभग तय कर दी है. आइए जानते हैं- कौन से नाम इस सूची में शामिल हैं?

By : शशांक कुमार | Updated at : 10 Oct 2025 09:20 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले RJD ने अपनी 44 सीटों पर संभावित प्रत्याशियों की सूची लगभग तय कर ली है. ये सूची चुनावी रणनीति और गठबंधन की तस्वीर को स्पष्ट करती है. पहली तारीख का मतदान 6 नवंबर को और दूसरी तारीख 11 नवंबर को होना तय है, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी. यह सूची राजनीतिक दलों और मतदाताओं के लिए काफी अहम मानी जा रही है.

ये रही संभावित प्रत्याशी सूची 

मुंगेर: अविनाश कुमार विद्यार्थी
महिषी: गौतम कृष्णा
झाझा: राजेंद्र प्रसाद
उजियारपुर: आलोक कुमार मेहता
मोरवा: रणविजय साहू
समस्तीपुर: अख्तरुल इस्लाम शाहीन
महुआ: मुकेश रौशन
धोरैया: भूदेव चौधरी
शेखपुरा: विजय कुमार
संदेश: किरण देवी
शाहपुर: राहुल तिवारी
ब्रह्मपुर: शंभूनाथ यादव

अन्य महत्वपूर्ण सीटों के नाम

दिनारा: विजय कुमार मंडल
नोखा: अनीता देवी
डेहरी: फतेह बहादुर कुशवाहा
मखदूमपुर: सतीश कुमार
ओबरा: ऋषि कुमार
रफीगंज: मोहम्मद निहालुद्दीन
सिमरी बख्तियारपुर: यूसुफ सलाउद्दीन
मधेपुरा: चंद्रशेखर यादव
जोकीहाट: शाहनवाज आलम
लौकहा: भरत भूषण मंडल
बहादुरगंज: मुजाहिद आलम
बाजपट्टी: मुकेश कुमार यादव

बाकी सीटों के संभावित नाम

नरकटिया: डॉक्टर शमीम अहमद
मनेर: भाई वीरेंद्र
हिलसा: शक्ति यादव
फतुहा: रामानंद यादव
एकमा: श्रीकांत यादव
सिवान: अवध बिहारी चौधरी
रघुनाथपुर: ओसामा सहाब
कांटी: इसराइल मंसूरी
दरभंगा ग्रामीण: ललित यादव
बोधगया: कुमार सर्वजीत
इमामगंज: उदय नारायण चौधरी
जमुई: विजय प्रकाश
गोह: भीम सिंह
हायाघाट: भोला यादव
मोहिउद्दीन नगर: एज्या यादव
चकाई: सावित्री देवी
सुरसंड: सैयद अबू दोजाना
राघोपुर: फुलपरास (तेजस्वी यादव)
पातेपुर: शिवचन्द्र राम
मढ़ौरा: जितेन्द्र कुमार राय

RJD की यह संभावित सूची आगामी चुनाव में गठबंधन और मुकाबले की रणनीति को स्पष्ट करती है. NDA और अन्य विपक्षी दलों के मुकाबले यह सूची काफी अहम है, क्योंकि यह तय करती है कि कौन-कौन से प्रत्याशी किस सीट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे. मतदाताओं के लिए यह जानकारी चुनावी माहौल और उनकी पसंद को समझने में मदद करेगी.

Published at : 10 Oct 2025 09:20 AM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
