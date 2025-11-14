Lakhisarai Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और लखीसराय जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बड़ी जीत दर्ज की है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लखीसराय सीट पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखा, जबकि जनता दल (यूनाइटेड) ने सूर्यागढ़ा सीट पर जीत हासिल कर महागठबंधन से यह सीट छीन ली.

इस चुनाव में बढ़ा जीत का मार्जिन

इस बार के चुनाव में दोनों ही सीटों पर जीत का अंतर 2020 के मुकाबले काफी बड़ा रहा, जो एनडीए के प्रति मजबूत समर्थन को दर्शाता है.

लखीसराय सीट: बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा ने 1,22,408 वोट पाकर शानदार जीत दर्ज की. उन्होंने कांग्रेस (INC) के अमरेश कुमार को 24,940 वोटों के बड़े अंतर से हराया.

सूर्यागढ़ा सीट: जेडीयू के रामानंद मंडल1,01,968 वोट पाकर जीते. उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रेमसागर चौधरी को 23,861 वोटों के अंतर से हराया.

विधानसभा चुनाव 2020: पिछली बार कौन जीता, कौन हारा?

2020 के चुनावों में दोनों सीटों पर परिणाम मिश्रित थे, लेकिन सूर्यागढ़ा सीट पर RJD ने जीत हासिल की थी, जिसे 2025 में JD(U) ने पलट दिया.

लखीसराय सीट- इस पर 2020 में BJP के विजय कुमार सिन्हा 74,212 वोट पाकर जीते थे, जबकि INC के अमरेश कुमार 63,729 वोट पाकर हारे थे . 2020 में जीत का अंतर 10,483 वोट था, जो 2025 में 24,940 हो गया.

सूर्यागढ़ा सीट- इस पर 2020 में RJD के प्रह्लाद यादव 62,306 वोट पाकर जीते थे, और जेडीयू के रामानंद मंडल 52,717 वोट पाकर हारे थे . RJD की जीत का अंतर 9,589 वोट था . 2025 में JD(U) के रामानंद मंडल ने यह सीट 23,861 वोटों के बड़े अंतर से RJD से छीन ली, जो इस जिले का सबसे बड़ा उलटफेर रहा.

साल 2025 के चुनाव परिणाम लखीसराय जिले में NDA के पक्ष में एकतरफा रहे, जहाँ दोनों ही सीटों पर न केवल जीत हासिल हुई, बल्कि जीत का अंतर भी पिछले चुनाव के मुकाबले काफी बढ़ गया.

