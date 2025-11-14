(Source: ECI | ABP NEWS)
Munger Election Result: मुंगेर जिले में NDA का 'क्लीन स्वीप', BJP-JDU ने महागठबंधन से छीनीं तीनों सीटें
Munger Election Result: मुंगेर जिले के विधानसभा चुनावों में बीजेपी-जेडीयू गठबंधन ने तीनों सीटें (तारापुर, मुंगेर, जमालपुर) जीतकर दबदबा बनाया है. बीजेपी के सम्राट चौधरी ने भारी मतों से जीत दर्ज की है.
Munger Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे मुंगेर जिले के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जनता दल (यूनाइटेड) गठबंधन के लिए शानदार रहे हैं. जिले की तीनों सीटों तारापुर, मुंगेर और जमालपुर पर एनडीए उम्मीदवारों ने जीत हासिल करते हुए जिले पर अपना पूर्ण दबदबा बना लिया है. जानिए विधानसभा चुनाव 2020 में कौन जीता और कौन हारा था.
बीजेपी और जेडीयू का एकतरफा प्रदर्शन
2025 के नतीजों में जीत का अंतर काफी बड़ा रहा, जो स्पष्ट रूप से एनडीए की लहर को दर्शाता है.
तारापुर: इस सीट पर बीजेपी के सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अरुण कुमार को 45,843 वोटों के एक विशाल अंतर से हराया है.
मुंगेर: बीजेपी के कुमार प्रणय ने आरजेडी के अविनाश कुमार विद्यार्थी को 18,750 वोटों के अंतर से हराया है.
जमालपुर: जनता दल (यूनाइटेड) के नचिकेता ने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नरेंद्र कुमार को 36,350 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया है.
विधानसभा चुनाव 2020: पिछली बार क्या था हाल?
2020 विधानसभा चुनाव में इन तीन सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा और मिला-जुला था, जहां कांग्रेस और जेडीयू ने जीत हासिल की थी, जबकि मुंगेर में बीजेपी की जीत का अंतर बहुत कम था.
तारापुर सीट पर 2020 में जेडीयू के मेवा लाल चौधरी 64,468 वोट पाकर जीते थे, 2025 में यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई और जीत का अंतर कई गुना बढ़ गया.
मुंगेर सीट पर 2020 में बीजेपी के प्रणव कुमार 75,573 वोट हासिल करके जीते थे, जबकि आरजेडी के अविनाश कुमार विद्यार्थी से उनकी जीत का अंतर सिर्फ 1,244 वोटों का था. 2025 में बीजेपी ने न सिर्फ अपनी सीट बरकरार रखी, बल्कि जीत के अंतर को भी 18,750 तक पहुंचाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली.
जमालपुर सीट 2020 में कांग्रेस के अजय कुमार सिंह के पास थी. उन्होंने 57,196 वोट पाकर जेडीयू के शैलेश कुमार को 4,432 वोटों से हराया था. 2025 में यह सीट जेडीयू ने कांग्रेस और अन्य दलों से वापस छीन ली और 36,350 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की.
