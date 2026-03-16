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बिहार राज्यसभा चुनाव पर गिरिराज सिंह ने भविष्यवाणी, कहा- क्रॉस नहीं सुपर क्रॉस वोटिंग...

Bihar Rajya Sabha Election: बिहार में पांच सीटों के लिए जारी मतदान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा किया है कि विपक्ष को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है

By : पवन कुमार गौड | Updated at : 16 Mar 2026 10:47 AM (IST)
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बिहार की पांच राज्यसभा सीट के लिए सोमवार सुबह से मतदान शुरू जारी है.  सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पांच और विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा परिसर में मतदान सुबह नौ बजे शुरू हुआ और शाम पांच बजे तक जारी रहेगा. विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया है. मतगणना शाम पांच बजे के बाद शुरू होगी और परिणाम आज ही घोषित होने की उम्मीद है.  

इस बीच केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने बड़ी भविष्यवाणी की है. सिंह ने संसद परिसर में एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा- इनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है. क्रॉस नहीं सुपर क्रॉस वोटिंग होगी.

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केरल में नगर निगम स्तर पर ही परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है और पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी के गुंडों को जनता दौड़ा-दौड़ाकर पीटेगी, वहां के चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे. चुनाव आयोग द्वारा अधिकारियों को हटाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं.

Bihar Rajya Sabha Elections 2026: कौन-कौन उम्मीदवार?

बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (JDU) प्रमुख नीतीश कुमार तथा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन NDA के उम्मीदवारों में शामिल हैं. सत्ताधारी गठबंधन के अन्य तीन उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री राम नाथ ठाकुर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा (दोनों राज्यसभा के मौजूदा सदस्य) और BJP के शिवेश कुमार शामिल हैं. राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से यह चुनाव भले ही संख्या बल के कारण काफी हद तक एकतरफा दिखाई दे रहा हो, लेकिन पांचवीं सीट को लेकर मुकाबला दिलचस्प बन गया है.

बिहार से राज्यसभा की पांच सीटें खाली होने के बाद इस बार कुल छह उम्मीदवार मैदान में हैं. NDA ने अपने पांच प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जबकि महागठबंधन की ओर से राजद ने अमरेंद्र धारी सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है. संख्या बल के आधार पर देखें तो NDA की स्थिति काफी मजबूत दिखाई देती है. बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं और राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 वोटों की आवश्यकता होती है. इस हिसाब से NDA के पास लगभग 202 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है, जिससे उसके चार उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है.

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 16 Mar 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
BJP Rjd Giriraj Singh BIhar Politics Nda BIHAR NEWS Rajya Sabha Election 2026
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