राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान, बोले- 'उनके प्रति...'

बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए आज सोमवार को वोटिंग की जा रही है. इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन को लेकर बड़ा बयान दिया है. तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति जताई और कहा कि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य नहीं रह गया है.

तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के सवाल पर कहा कि "हमने तो नीतीश कुमार के प्रति अपनी सहानुभूति जताई है. ये चुनाव से ही नहीं बल्कि जिस दिन महागठबंधन छोड़कर वो वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे, तभी हमने कह दिया था कि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य नहीं रह गया है."

नीतीश कुमार पर बोले तेजस्वी यादव

राजद नेता ने कहा कि हमने ये भी कई बार कहा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी सीएम पद पर नहीं रहेंगे. मतलब आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने उनके साथ महाराष्ट्र वाला काम किया, शिंदे जी वाला काम किया है. लेकिन, इस बार थोड़ा तरीका बदलकर किया. पहले उन्हें 1-2 महीने मुख्यमंत्री पद पर रहने दिया गया उसके बाद उन्हें बदल दिया. तो आगे भी आप देखिएगा कि भाजपा जिसके साथ रहती है उसे बर्बाद करती है.

बिहार की पांच सीटों के लिए वोटिंग जारी

तेजस्वी यादव ने दावा किया कि वो (नीतीश कुमार) भी पहले से जानते थे कि उन्हें हटा दिया जाएगा. बता दें कि बिहार की पाँच राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान किया जा रहा है. वोटिंग आज सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगा. वोटिंग के बाद शाम पाँच बजे से गिनती शुरू हो जाएगी. बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्यसभा के लिए पर्चा भरा है.

बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर छह उम्मीदवार खड़े हैं. एनडीए ने पाँच और विपक्ष से राजद ने अपने एकमात्र उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन जुटाया है. बीजेपी ने सभी पांच सीटें जीतने का दावा किया है. एनडीए की ओर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू नेता रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार चुनाव के मैदान में हैं. वहीं राजद ने अमरेंद्र धारी सिंह को प्रत्याशी बनाया है.

राज्यसभा चुनाव: बिहार में NDA के 4 विधायक करेंगे क्रॉस वोटिंग? सियासी दावे से मची खलबली



